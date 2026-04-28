Una adolescente sufrió la amputación de una pierna tras un choque de un camión y una moto

La niña fue amputada en el hospital Masvernat.

Una adolescente de 12 años resultó con heridas de gravedad tras un siniestro vial ocurrido durante la tarde del lunes en la zona de Colonia San Miguel, en jurisdicción de Santa Ana, departamento Federación.

El hecho se registró en la intersección de las calles Alejo Peyret y Zampedri, donde, por causas que se investigan, colisionaron una motocicleta y un camión. La menor fue trasladada de urgencia a un centro de salud.

De acuerdo a la información oficial, la adolescente circulaba en una moto Gilera Smash cuando se produjo el impacto con un camión Mercedes Benz 1114, conducido por un hombre de 36 años.

Cómo fue el siniestro

Según los primeros datos recabados por Tal Cual Chajarí, la motocicleta transitaba por calle Peyret en sentido norte-sur, mientras que el camión lo hacía por Zampedri en dirección oeste-este.

En ese cruce se produjo la colisión que dejó como saldo a la adolescente con lesiones de consideración, lo que motivó la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Tras el impacto, la menor fue asistida en el lugar y luego derivada en un principio al Hospital Santa Rosa de Chajarí y luego al Masvernat de Concordia.

Estado de salud y traslado

Fuentes médicas indicaron que la adolescente presentó múltiples lesiones y que debió ser sometida a la amputación de una de sus piernas.

El cuadro fue considerado de gravedad, por lo que permanece bajo atención especializada en el centro de salud.

El hecho fue puesto en conocimiento de la Fiscalía actuante, que dispuso las primeras medidas para avanzar con la investigación. Además, se procedió al secuestro de los vehículos involucrados con el objetivo de realizar las pericias correspondientes.

Mientras se intenta determinar la mecánica del siniestro, la causa continúa en etapa de investigación para establecer responsabilidades.