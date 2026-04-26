Concordia: lo frenaron en un control y se le cayó droga del bolsillo

Un hombre fue aprehendido en Concordia durante un procedimiento policial luego de que se le cayeran envoltorios con droga del bolsillo mientras era identificado en un control de rutina.

El episodio ocurrió durante tareas de patrullaje preventivo realizadas por personal del Comando Radioeléctrico en la zona de Alberdi y Colón, donde los agentes detuvieron la marcha de una motocicleta para solicitar la documentación correspondiente.

Fue en ese momento cuando, según la información oficial, el conductor quedó comprometido por un descuido ocurrido frente a los efectivos en Concordia.

Cómo fue el procedimiento

De acuerdo con lo informado, mientras el motociclista se disponía a exhibir la documentación personal y del vehículo, del bolsillo de su ropa cayeron varios envoltorios de nylon.

Ante esa situación, el personal policial preservó los elementos hallados y dio inmediata intervención a la División Drogas Peligrosas para avanzar con las actuaciones correspondientes.

Droga en Concordia.

El operativo se desarrolló sin incidentes y el hombre quedó demorado en el lugar.

Qué determinaron las pericias

Tras las pruebas de rigor realizadas por personal especializado, se confirmó que la sustancia secuestrada dio resultado positivo para cocaína.

Con ese resultado, la situación judicial del conductor se agravó y quedó a disposición de la Justicia en Concordia.

La causa quedó en manos de las autoridades judiciales de Concordia, que definirán los próximos pasos procesales del involucrado.