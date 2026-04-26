Mataron a estudiante universitario durante un asalto cuando regresaba de la facultad

Un joven de 21 años fue asesinado durante un violento asalto cuando regresaba de la facultad en Lomas de Zamora. Aunque entregó sus pertenencias, uno de los delincuentes le disparó a quemarropa. El hecho formó parte de un raid delictivo.
Un joven de 21 años fue asesinado durante un violento asalto cuando regresaba de la facultad en Lomas de Zamora, en Buenos Aires. La víctima, identificada como Agustín Rivero, fue interceptada por delincuentes que se desplazaban en un vehículo y recibió un disparo a quemarropa, a pesar de no haberse resistido.
El hecho ocurrió el viernes a las 19.20 en la intersección de las calles Dinamarca y Erickson, en la localidad de San José. Imágenes registradas por cámaras de seguridad mostraron que el joven caminaba por la calle cuando un automóvil se detuvo frente a él y descendió uno de los asaltantes armado.
El ataque durante el robo
Según se observó en los videos, el agresor apuntó directamente al joven, quien reaccionó de inmediato y dejó su mochila en el suelo. Sin embargo, el delincuente le exigió el teléfono celular y, mientras la víctima intentaba alejarse, le disparó en el abdomen.
Tras el ataque, el asaltante volvió al vehículo y escapó del lugar. El joven, herido, intentó correr y fue asistido por una mujer que se encontraba en la zona. Ambos se dirigieron a una vivienda cercana, donde ingresaron para solicitar ayuda, publicó La Nación.
MATAN A JOVEN DE 21 AÑOS PARA ROBARLE EL CELULAR
Un nuevo hecho de inseguridad sacude a Argentina. El joven Agustín Rivero, de 21 años, fue asesinado de un disparo mientras regresaba de la facultad en la localidad de Lomas de Zamora. pic.twitter.com/k3KPMHYz0o— Gilberto (@Gilbert1835230) April 26, 2026
Investigación y raid delictivo
La investigación policial determinó que el homicidio formó parte de un raid delictivo. En las horas previas, los delincuentes habían robado un automóvil Volkswagen Voyage en Lanús y posteriormente una Renault Kangoo.
Los investigadores trabajaron en el análisis de las cámaras de seguridad y en la recolección de pruebas para identificar a los responsables del crimen.
Testimonios de familiares y allegados
El hecho generó conmoción entre familiares y amigos de la víctima. Un amigo cercano, identificado como Thiago, relató: “Lo vi hace una semana en un cumpleaños de un amigo. Me llamó su papá y no lo podía creer. Lo peor es entrar a la casa de él y ver que no está”.
También señaló que el joven estudiaba y tenía proyectos a futuro: “Teníamos un montón de sueños. Hacíamos chistes de armar un emprendimiento entre nosotros. Era un plan a futuro”.
Reclamos de vecinos por seguridad
Vecinos de la zona expresaron su preocupación por la inseguridad. Uno de ellos sostuvo: “Se está viviendo mal. Y viene de mal en peor”. Otro agregó: “Esto se volvió tierra de nadie”.
Una vecina indicó que el padre del joven lo esperaba al momento del hecho: “Estaba a unos metros de él para llegar a la casa. El mismo papá tuvo que socorrerlo con otros vecinos. La ambulancia nunca llegó”.
Otros residentes reclamaron mayor presencia policial y medidas de seguridad en el barrio. “Queremos que la policía venga y ponga un patrullero. No podemos caminar porque nos roban”, manifestaron.