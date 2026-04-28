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Policiales San José

Una joven quedó detenida por realizar llamados extorsivos

Una joven de 25 años quedó detenida luego de un allanamiento por extorsión en la localidad de San José. Se incautaron celulares y una tablet.

28 de Abril de 2026
Allanamiento y detención en San José
Allanamiento y detención en San José

Una joven de 25 años quedó detenida luego de un allanamiento por extorsión en la localidad de San José. Se incautaron celulares y una tablet.

Un allanamiento por extorsión en San José culminó con la detención de una mujer de 25 años y el secuestro de dispositivos tecnológicos considerados clave para la causa. El procedimiento fue realizado este lunes por personal policial en una vivienda ubicada en inmediaciones de calle Cettour al 2500.

 

La medida se enmarcó en una investigación iniciada a partir de una denuncia por presuntas maniobras extorsivas en perjuicio de un ciudadano. Según se informó, tareas de análisis realizadas por personal especializado permitieron reunir elementos suficientes para solicitar la orden judicial.

Durante el allanamiento, los efectivos llevaron adelante una minuciosa inspección del inmueble y procedieron al secuestro de tres teléfonos celulares y una tablet. Estos elementos serán sometidos a peritajes técnicos con el objetivo de establecer posibles vínculos y obtener evidencias relacionadas con la actividad denunciada.

Fuentes policiales indicaron que los dispositivos incautados resultan de “vital importancia” para el avance de la investigación, ya que podrían contener información relevante sobre las maniobras bajo sospecha.

 

En el marco del procedimiento y siguiendo las directivas de la magistratura interviniente, se dispuso la detención de una mujer de 25 años. La misma fue trasladada a una dependencia policial, donde quedó alojada a disposición de la Justicia.

 

Temas:

detenida extorsión San José policiales
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