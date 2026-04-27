Dos detenidos por el crimen de estudiante universitario en violento asalto

Hay dos detenidos por el crimen de Agustín Rivero, un joven estudiante universitario de 21 años que regresaba de la facultad cuando unos delincuentes le dieron un disparo en el abdomen para robarle su mochila y celular. El cruento hecho de sangre ocurrió el pasado viernes, alrededor de las 19:30hs, en el barrio San José, en Temperley, partido bonaerense de Lomas de Zamora.

Testigos del hecho indicaron que los asaltantes descendieron de un Volkswagen Voyage negro, el cual se trataría de un vehículo robado, se acercaron al joven estudiante, lo intimidaron con un arma de fuego y, luego de concretar el robo, efectuaron el disparo mortal, dejando al chico herido en plena vía pública.

#IMPOTENCIA. MATAN A JOVEN DE 21 AÑOS PARA ROBARLE EL CELULAR Un nuevo hecho de inseguridad sacude a Argentina. El joven Agustín Rivero, de 21 años, fue asesinado de un disparo mientras regresaba de la facultad en la localidad de Lomas de Zamora. pic.twitter.com/k3KPMHYz0o — Gilberto (@Gilbert1835230) April 26, 2026

exigió uno de los ladrones a los gritos, apuntándole a la víctima con un arma de fuego. Ante la amenaza, Rivero entregado la mochila y quiso alejarse para escapar. No obstante, el sospechoso quiso robarle también el celular, por lo que. Acto seguido, subió al auto y escapó.

El joven, herido de gravedad, cruzó la calle y le pidió ayuda a una vecina, la cual lo asistió y lo puso a resguardo. Poco después, el chico fue trasladado a una clínica de Banfield donde se confirmó su muerte por una herida de bala mortal en el abdomen.

Al tomar conocimiento del episodio, personal de la DDI de Lomas de Zamora, junto a la Comisaría Sexta y el Departamento de Homicidios, realizó un seguimiento de las cámaras de seguridad municipales y privadas de la zona a través del cual se reconstruyó la secuencia delictiva previa al asesinato.

A partir de la investigación se determinó que el vehículo había sido robado horas antes en Lanús y que el grupo de delincuentes estaba compuesto por cuatro sospechosos masculinos armados, el cual previamente había sustraído una Renault Kangoo que funcionó como apoyo en el robo que derivó en la muerte del joven.

Según indicaron fuentes policiales a la Agencia Noticias Argentinas, alrededor de las 23:30hs, el vehículo Volkswagen Voyage apareció en Avellaneda, mientras que la camioneta Renault Kangoo fue abandonada en Monte Chingolo, donde los uniformados detectaron a dos jóvenes que se alejaron del utilitario e ingresaron a una vivienda cercana.

A través de una orden de allanamiento de urgencia, efectivos policiales ingresaron al domicilio ubicado sobre la calle Blas Pladeras al 300 y detuvieron a Lautaro Ezequiel Silva (21), con antecedentes, y Miguel Ángel Silva (25).

Durante el allanamiento la Policía también encontró prendas de vestir que coinciden con las registradas en las grabaciones del momento del crimen, entre ellas un buzo negro tipo canguro y otro rojo y calzado específico utilizado en la escena del crimen, junto a dos teléfonos celulares.

La causa fue caratulada como "Homicidio Criminis Causa y Robo Agravado por el empleo de arma de fuego, en poblado y en banda" y quedó en manos de la UFI N°07 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. El delito mencionado prevé una única pena de prisión perpetua.

"Te arrebataron la vida como si nada”

Tras darse a conocer la noticia, la Universidad Nacional de Lomas de Zamora lamentó profundamente la muerte del joven, que estudiaba Administración de Empresas y también se preparaba para ser despachante de aduana.

“Su muerte, como víctima de un hecho delictivo, nos lastima y nos conmueve como comunidad, recordándonos el impacto que esa problemática tiene sobre nuestra sociedad”, expresaron desde la institución.

“Acompañamos en este difícil momento a sus familiares, amigos y compañeros, reclamando el pronto esclarecimiento de este crimen y el pedido de justicia”, añadieron.

Agustín Rivero, víctima de homicidio en violento asalto

El dolor se multiplicó entre familiares, amigos y vecinos, que se reunieron para despedirlo y exigir justicia. “Fue criado con amor, con buenos valores, un pibe sano, que iba a la facultad, trabajaba y con solo 21 añitos fue asesinado por un celular”, lamentó una conocida en redes.

Agustín vivía con sus padres, Silvina y Fernando (quienes son oriundos de la localidad entrerriana de Santa Elena), y su hermana de diez años. Trabajaba, estudiaba y se esforzaba por salir adelante. El día que lo mataron, volvía de clases particulares porque rendía un examen la semana siguiente.

También tenía un grupo de amigos con los que compartía sueños y proyectos. Uno de ellos lo despidió con un mensaje cargado de dolor: “No hay palabras, amigo de mi corazón. Te arrebataron la vida como si nada”.

Los vecinos también pidieron justicia y más seguridad en Temperley. “Una tragedia que nos golpea a todos como vecinos y como padres. Es terrible que le quiten la vida a un chico de esta manera”, expresó una mujer en redes.