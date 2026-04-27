Investigan matanza de caballos del intendente de Bovril: realizaron cuatro allanamientos

Matanza de caballos en Bovril: allanamientos y avance de la causa.

La matanza de caballos en Bovril, es investigada por la Justicia tras un ataque ocurrido el viernes por la tarde en un establecimiento rural. El hecho afectó a animales pertenecientes al intendente José Gillig, quien denunció la situación y pidió el esclarecimiento.

“Fue una masacre”, expresó el jefe comunal en diálogo con Elonce, al referirse al episodio en el que al menos seis equinos fueron asesinados a balazos en una chacra ubicada fuera del ejido urbano.

Según detalló, en el predio había más de 30 caballos y, tras el ataque, cuatro murieron en el lugar mientras que otros resultaron heridos. Con el paso de las horas, dos más fallecieron a raíz de las lesiones sufridas.

Allanamientos y elementos secuestrados

Los caballos formaban parte de una tropilla utilizada tanto para tareas rurales como para competencias y jineteadas. Tras el hallazgo, intervino la Brigada de Delitos Rurales junto a personal policial y la Justicia.

En el marco de la investigación, se llevaron a cabo cuatro allanamientos en la jurisdicción de Bovril y zonas rurales cercanas. Tres de los procedimientos arrojaron resultados positivos con el secuestro de elementos de interés.

Entre los objetos incautados se encontraron dos teléfonos celulares, vainas servidas de distintos calibres, cartuchos, cortes de carne, una paleta de ciervo y material vinculado a Cannabis Sativa, como una planta y un frasco con flores.

Avance de la causa y personas involucradas

Durante uno de los operativos, el principal sospechoso logró darse a la fuga en un vehículo, aunque igualmente se concretó el secuestro de evidencia en el domicilio vinculado.

En total, cinco personas fueron notificadas e identificadas en el marco de la causa, que continúa en etapa investigativa bajo la órbita judicial correspondiente.

Las autoridades buscan determinar las responsabilidades en el ataque, que fue considerado intencional y generó repercusiones en el ámbito rural de la región.