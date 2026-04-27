“Fue una masacre”, denunció intendente el tras ataque a balazos a sus caballos

“Fue una masacre”, denunció a Elonce el intendente de Bovril, José Gillig, tras el ataque en el que mataron a balazos a seis de sus caballos en un establecimiento rural alejado del ejido urbano. El hecho ocurrió el viernes por la tarde y es analizado como intencional.

Según detalló, en la chacra había más de 30 animales y, tras el ataque, al menos cuatro caballos murieron y varios resultaron heridos. Además, de otros cinco equinos que habían sido baleados, dos fallecieron posteriormente, lo que elevó a seis el número total de animales muertos.

Los caballos afectados formaban parte de una tropilla utilizada tanto para actividades rurales como para carreras y jineteadas.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Brigada de Delitos Rurales, que inició las tareas investigativas junto a la Policía y la Justicia.

Sospechas y posible motivación

El jefe comunal indicó que no descartaba que se tratara de un ataque intencional. “Fue una masacre”, expresó al describir el episodio.

“¿Qué culpa tienen esos pobres animales de que no estén de acuerdo o no les guste cómo actúo o hago las cosas? Yo siempre dije que voy con la verdad y con las cosas por derecho”, cuestionó Gillig.

Además, mencionó que el hecho podría estar vinculado a su función pública o a operativos vinculados a delitos rurales. “Uno está expuesto a que la gente se enoje por distintas situaciones”, señaló.

En ese sentido, planteó la posibilidad de que el ataque haya sido dirigido hacia él: “Por ahí te da algo de pensar decir que lo hacen para atacarlo por el lado que más le duele”. “Se sabe que me encantan y cómo cuido a los caballos; los quiero, son parte de la familia. Basta ver cómo se los cuida y se los cría”, fundamentó.

Mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

En la oportunidad, el intendente también denunció que los delincuentes efectuaron 15 disparos contra una pantalla de nueve paneles para la producción de energía solar.

El hecho se habría producido en un lapso de aproximadamente una hora, en una zona rural alejada, lo que dificultó la detección inmediata de los responsables.

Gillig, además de ser intendente de Bovril, es productor agropecuario con más de 30 años de experiencia en la cría de caballos.

Investigación en curso

Hasta el momento no se habían identificado sospechosos ni testigos directos del hecho. “Creo en la justicia y esto se va a esclarecer”, estimó el intendente al indicar que aguardaba avances en la investigación para esclarecer lo ocurrido.

El caso generó preocupación en la zona rural, debido a la violencia del ataque y la cantidad de animales afectados.