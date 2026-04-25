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Mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano: investigan un ataque intencional

El ataque ocurrió en un campo cercano a Bovril, que administra José Gillig, intendente de la localidad. En el ataque murieron al menos cuatro caballos y varios resultaron heridos.  

25 de Abril de 2026
Mataron a balazos caballos vinculados al intendente Gillig
Mataron a balazos caballos vinculados al intendente Gillig Foto: Ilustrativa

El ataque ocurrió en un campo cercano a Bovril, que administra José Gillig, intendente de la localidad. En el ataque murieron al menos cuatro caballos y varios resultaron heridos.  

Un violento hecho ocurrió en un establecimiento rural cercano a Bovril, donde mataron a balazos varios caballos vinculados al intendente José Gillig. El hecho está siendo investigado por la Justicia y la Brigada de Delitos Rurales.

 

Según se informó, el episodio fue advertido durante la tarde de este viernes 24, cuando el jefe comunal fue alertado sobre la presencia de animales muertos y heridos en un campo alquilado que él administra, donde se crían vacunos y yeguarizos.

 

Al llegar al lugar junto a personal policial, se constató la muerte de al menos cuatro caballos y la presencia de otros cinco animales heridos, dos de los cuales se encontraban en estado crítico.

Jos&eacute; Gillig, intendente de Bovril
José Gillig, intendente de Bovril

Disparos y daños en el predio

De acuerdo a los primeros relevamientos, en el campo había entre ocho y nueve paneles de estructuras que presentaban impactos de arma de fuego, lo que reforzó la hipótesis de un ataque intencional.

 

Los caballos afectados formaban parte de una tropilla utilizada tanto para actividades rurales como para carreras y jineteadas, según se indicó.

 

Tras el hecho, intervino la Brigada de Delitos Rurales junto a personal de la Comisaría 16 de Bovril, que trabajaron en el lugar para recolectar pruebas y avanzar en la investigación.

 

Gillig, además de ser intendente de Bovril, es productor agropecuario con más de 30 años de experiencia en la cría de caballos. Sobre lo ocurrido, sostuvo que se trató de un hecho “que no es por hambre, sino por maldad”. (FM Líder)

Temas:

caballos ataque Bovril Intendente José Gillig Delitos Rurales
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