Quedó grabado: jugador buscó un arma y disparó varias veces en un torneo de fútbol amateur

Un hombre fue detenido tras realizar disparos al aire en medio de un torneo amateur de fútbol en la ciudad de Córdoba. El hecho ocurrió el sábado por la noche en un predio ubicado sobre avenida Sabattini al 3200, en inmediaciones de la Escuela Presidente Roca, y generó momentos de tensión entre los presentes.

Según fuentes del caso, el episodio se desató en el marco de una pelea entre equipos que participaban del certamen. En medio de la trifulca, uno de los involucrados se dirigió hacia una mochila, extrajo un arma de fuego y comenzó a disparar segundos después, en plena cancha.

Los disparos fueron efectuados al aire, mientras continuaba el conflicto entre los jugadores, lo que agravó el clima de violencia. El hecho ocurrió con varias personas alrededor, en un evento deportivo amateur.

El momento quedó registrado en video

La secuencia fue captada por asistentes al torneo y difundida por el El Doce. En uno de los videos se observa claramente cuando el hombre corre hacia una mochila y saca el arma.

En otro registro, se lo ve efectuando varios disparos al aire mientras la pelea continúa en el predio, lo que incrementó el peligro para quienes se encontraban en el lugar.

Detención tras el violento episodio

Luego de los disparos, el hombre fue detenido por las autoridades. Si bien no se reportaron heridos, el accionar generó alarma y reavivó la preocupación por la seguridad en este tipo de competencias amateur.

El caso quedó bajo investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las circunstancias que derivaron en el uso de un arma de fuego en un ámbito deportivo.