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Video: el momento en que un hombre dispara a otro tras un partido de fútbol infantil

Un partido de fútbol infantil disputado en Parque Gazzano terminó con un joven herido de arma de fuego. El hecho quedó registrado.

25 de Abril de 2026
Discusión y disparo tras partido de fútbol infantil en Parque Gazzano
Discusión y disparo tras partido de fútbol infantil en Parque Gazzano

Un partido de fútbol infantil disputado en Parque Gazzano terminó con un joven herido de arma de fuego. El hecho quedó registrado.

Un violento episodio se registró este viernes por la noche en el Parque Gazzano de la ciudad de Paraná, luego de un partido de fútbol infantil que dejó como saldo un hombre herido con un arma de fuego.

 

Elonce accedió al video del momento, el cual fue registrado por uno de los presentes. En el mismo se observa cuando el agresor, de remera amarilla, ingresa a la cancha de fútbol y va directo hacia un joven. Tras un intercambio de palabras, algunos empujones y golpes, saca un arma y se escucha un disparo. De inmediato, se retira del lugar.

 

Desde la policía informaron a Elonce que el herido fue trasladado al hospital San Martín con una herida en la pierna, pero está fuera de peligro. Mientras que se trabaja para individualizar al autor del hecho.

Qué ocurrió

Previa a la agresión, en el Parque Gazzano se estaba disputando un partido de fútbol entre chicos de entre 10 y 11 años. Hubo una pelea entre dos menores y al parecer, el joven que resultó herido, intentó separarlos.

 

Una vez finalizado el encuentro y luego que los chicos se retiraron del lugar, el padre de uno de los involucrados, regresó a la cancha e increpó a quien intervino en la pelea de su hijo. Lo que sucedió devino en la agresión con el arma de fuego. Elonce.com

Temas:

Parque Gazzano Agresión Partido de fútbol video
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