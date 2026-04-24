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Policiales Accidente en la Ruta Nº11

Camión sin frenos y cargado con brosa, chocó contra sede de Vialidad en el acceso a Victoria: fotos

Accidente sin lesionados en la Ruta Nº11 en el acceso a la ciudad de Victoria. Un camión sin frenos y cargado con brosa, chocó contra la sede de Vialidad y un poste. Hubo daños materiales y corte de tránsito.

24 de Abril de 2026
Siniestro vial en acceso a la ciudad.
Siniestro vial en acceso a la ciudad. Foto: (PER).

REDACCIÓN ELONCE

Accidente sin lesionados en la Ruta Nº11 en el acceso a la ciudad de Victoria. Un camión sin frenos y cargado con brosa, chocó contra la sede de Vialidad y un poste. Hubo daños materiales y corte de tránsito.

Un accidente de tránsito sin lesionados, ocurrió en la Ruta Provincial N° 11, frente a la sede de Victoria de la Dirección Provincial de Vialidad, cuando un camión que transportaba broza sufrió una falla mecánica y se quedó sin frenos al momento de ingresar a la ciudad.

Según se informó desde la policía, el conductor del rodado, un joven de 29 años domiciliado en Seguí, transitaba por una pendiente ascendente cuando el vehículo comenzó a desplazarse en retroceso de manera repentina. Esta situación derivó en una maniobra involuntaria que generó un efecto “tijera” del acoplado.

(Gerardo Ramon Gomez)
(Gerardo Ramon Gomez)

 

Maniobra y daños materiales

 

Como consecuencia de la maniobra realizada durante el desperfecto mecánico, el camión impactó contra una pared lateral del predio de Vialidad Provincial y también provocó daños en un poste del alumbrado público. A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron personas lesionadas.

(Gerardo Ramon Gomez)
(Gerardo Ramon Gomez)

Tras el siniestro, personal policial intervino en el lugar y se dispuso la interrupción momentánea del tránsito vehicular para facilitar las tareas de remoción del camión. Una vez retirado el rodado, la circulación fue restablecida con normalidad.

(Gerardo Ramon Gomez)
(Gerardo Ramon Gomez)
(Gerardo Ramon Gomez)
(Gerardo Ramon Gomez)
(Gerardo Ramon Gomez)
(Gerardo Ramon Gomez)
(Gerardo Ramon Gomez)
(Gerardo Ramon Gomez)

Temas:

Victoria accidente de tránsito Vialidad camión
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