Camión sin frenos y cargado con brosa, chocó contra sede de Vialidad en el acceso a Victoria: fotos

REDACCIÓN ELONCE
Accidente sin lesionados en la Ruta Nº11 en el acceso a la ciudad de Victoria. Un camión sin frenos y cargado con brosa, chocó contra la sede de Vialidad y un poste. Hubo daños materiales y corte de tránsito.
Un accidente de tránsito sin lesionados, ocurrió en la Ruta Provincial N° 11, frente a la sede de Victoria de la Dirección Provincial de Vialidad, cuando un camión que transportaba broza sufrió una falla mecánica y se quedó sin frenos al momento de ingresar a la ciudad.
Según se informó desde la policía, el conductor del rodado, un joven de 29 años domiciliado en Seguí, transitaba por una pendiente ascendente cuando el vehículo comenzó a desplazarse en retroceso de manera repentina. Esta situación derivó en una maniobra involuntaria que generó un efecto “tijera” del acoplado.
Maniobra y daños materiales
Como consecuencia de la maniobra realizada durante el desperfecto mecánico, el camión impactó contra una pared lateral del predio de Vialidad Provincial y también provocó daños en un poste del alumbrado público. A pesar de la magnitud del hecho, no se registraron personas lesionadas.
Tras el siniestro, personal policial intervino en el lugar y se dispuso la interrupción momentánea del tránsito vehicular para facilitar las tareas de remoción del camión. Una vez retirado el rodado, la circulación fue restablecida con normalidad.