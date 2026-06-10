Con la participación de 800 jóvenes, comenzó la tercera edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná inició este miércoles la tercera edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad, una propuesta destinada a fomentar la participación, la inclusión y el desarrollo deportivo de adolescentes de la capital entrerriana.
La Municipalidad de Paraná inició este miércoles la tercera edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad, una propuesta destinada a fomentar la participación, la inclusión y el desarrollo deportivo de adolescentes de la capital entrerriana. La presentación se realizó en el Balneario Thompson y contó con la presencia de autoridades, profesores y jóvenes deportistas que formarán parte de la competencia.
Autoridades destacaron a Elonce que estos juegos se han consolidado como un espacio de participación e inclusión para chicos y chicas de entre 12 y 18 años. Además, la iniciativa busca convertirse en un primer eslabón para la detección de nuevos talentos deportivos que, a futuro, puedan integrarse a los distintos clubes de la ciudad, instituciones que cumplen un papel clave en la formación y contención de los jóvenes.
En el marco de la presentación, algunos de los participantes compartieron sus experiencias y expectativas. Al respecto, uno de los jóvenes deportistas presentes, contó que practica su disciplina desde hace tres años. Consultado sobre lo que representa para él el deporte, expresó: “Me aporta disciplina”. Además, destacó su vínculo con el entorno natural donde desarrolla la actividad: “Desde chico que ando en río”.
Otro adolescente, de 13 años, relató cómo comenzó a practicar la disciplina este año. “Venía mi hermana y me empezó a gustar a mí. Dije, ‘bueno, voy a empezar y probar’”, contó. Asimismo, señaló que participa desde marzo y que afrontará su primera competencia.
Por su parte, otro joven resumió el espíritu de la actividad deportiva al señalar que se trata de “divertirnos entre compañeros y pasarla bien”.
Diez disciplinas y un mes de competencia
Durante el acto de lanzamiento, el subsecretario de Deporte, Juan Arbitelli, destacó la importancia de la iniciativa y la continuidad de una tradición vinculada al deporte social y formativo.
“Estamos muy contentos de iniciar la tercera edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad. Es una experiencia que viene a recordar la historia de los Juegos Evita. Como siempre dice nuestra intendenta, nosotros no venimos con ánimos fundacionales, sino de mantener, en este caso, la brasa prendida de los Evita, que es uno de los eventos deportivos más importantes de Paraná y de nuestro país, pero también de Latinoamérica”, afirmó.
El funcionario explicó que la competencia comenzó con la disciplina de canotaje y se extenderá hasta el 30 de junio, abarcando un total de diez deportes.
“Arranca hoy, termina el 30 de junio. Tenemos, además de canotaje, fútbol femenino. La semana que viene tenemos vóley y ajedrez. Luego la otra semana vamos a tener boxeo, básquet, atletismo, natación y vamos a cerrar con hockey sobre césped”, detalló.
Participan alrededor de 800 jóvenes
La coordinadora, Laura, brindó precisiones sobre la convocatoria y remarcó el papel de las escuelas municipales de deporte dentro del certamen.
“Alrededor de 800 chicos participan. Lo importante de estos juegos es que nosotros podemos incluir a nuestras escuelitas municipales. Participan clubes, escuelas y nuestras escuelitas, donde tenemos representantes también de canotaje. En la mayoría de las disciplinas hay chicos representando los juegos tan importantes para ellos y para la ciudad”, sostuvo.
Respecto de las edades de los participantes, indicó que las categorías varían según cada disciplina, aunque en términos generales abarcan a adolescentes de entre 13 y 17 años.
Con la ceremonia realizada en el Balneario Thompson quedó oficialmente inaugurada una nueva edición de los Juegos Deportivos de la Ciudad, una propuesta que reunirá durante todo junio a cientos de jóvenes paranaenses en distintas competencias deportivas y recreativas.