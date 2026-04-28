Dos detenidos por robos en viviendas durante la madrugada en Paraná

En horas de la madrugada de este martes, la policía detuvo a dos personas tras llamados al 911 que alertaban sobre situaciones irregulares en distintos barrios de la ciudad.

El primer procedimiento se registró en la intersección de calles Los Jacarandaes y Segundo Sombra, donde vecinos advirtieron sobre la presencia de personas en los techos de las viviendas. Al arribar, los efectivos realizaron una inspección y localizaron una cubierta con su llanta y una bicicleta rodado 26.

Tras las averiguaciones, se estableció que los objetos habían sido sustraídos momentos antes de domicilios cercanos. En ese marco, el personal policial logró identificar al presunto autor del hecho, quien fue demorado en el lugar.

Desde la fiscalía se dispuso la detención del individuo y su traslado a la Alcaidía de Tribunales. En tanto, los elementos recuperados fueron reconocidos por sus propietarios y restituidos.

En otro procedimiento, personal policial intervino tras un llamado que alertó sobre la presencia de personas ajenas en una propiedad ubicada sobre calle Supremo Entrerriano. Al llegar, los efectivos constataron que del patio trasero habían sido sustraídos una bordeadora eléctrica, un cable prolongador y una pala de punta de hierro.

Ante la situación, se emitió un alerta a los móviles de la zona con el objetivo de localizar al sospechoso. Minutos más tarde, una unidad policial interceptó a un sujeto en la intersección de calles El Paracao y Vera Peñaloza, quien trasladaba parte de los elementos denunciados.

Tras su identificación, se dio intervención a la fiscalía en turno, que ordenó la detención del individuo y su traslado a la Alcaidía. Asimismo, se dispuso el secuestro de los objetos recuperados para su posterior restitución al damnificado.