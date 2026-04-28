Este miércoles se realizará una nueva edición de “Paraná ama la Milanesa”

La propuesta gastronómica ofrecerá en los locales adheridos descuentos del 50 por ciento en una gran variedad de platos con milanesa.
Para los amantes de este tradicional plato, este miércoles 29 de abril se realizará una nueva edición de “Paraná Ama la Milanesa”, según confirmaron desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP) y el EMPATUR
Los locales adheridos a esta propuesta gastronómica ofrecerán una noche con descuentos del 50% en variedades de platos con milanesa.
El beneficio es sólo para consumir en el local de 20 a 24 horas. No incluye delivery. Y habrá opciones sin tacc. Se puede abonar con cualquier medio de pago.