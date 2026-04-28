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Paraná

Este miércoles se realizará una nueva edición de “Paraná ama la Milanesa”

La propuesta gastronómica ofrecerá en los locales adheridos descuentos del 50 por ciento en una gran variedad de platos con milanesa.

28 de Abril de 2026
Paraná ama la Milanesa tendrá una nueva edición
Paraná ama la Milanesa tendrá una nueva edición

La propuesta gastronómica ofrecerá en los locales adheridos descuentos del 50 por ciento en una gran variedad de platos con milanesa.

Para los amantes de este tradicional plato, este miércoles 29 de abril se realizará una nueva edición de “Paraná Ama la Milanesa”, según confirmaron desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Paraná (AEHGP) y el EMPATUR

 

Los locales adheridos a esta propuesta gastronómica ofrecerán una noche con descuentos del 50% en variedades de platos con milanesa.

 

El beneficio es sólo para consumir en el local de 20 a 24 horas. No incluye delivery. Y habrá opciones sin tacc. Se puede abonar con cualquier medio de pago.

 

Los locales adheridos

Temas:

Parana ama la milanesa gastronomía
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