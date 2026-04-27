El municipio intensifica el plan de bacheo en el área central y corredores estratégicos

Las cuadrillas municipales trabajarán este martes, a partir de las 9 de la mañana, en varios puntos del microcentro y arterias de conectividad. Se solicita circular con precaución ante las restricciones parciales de tránsito.
Intensifican plan de bacheo. La Municipalidad de Paraná, en el marco del programa de recuperación de la trama vial Calle a Calle, tendrá continuidad este martes en distintas arterias de la capital entrerriana.
Los trabajos se dividirán en dos frentes simultáneamente, que abarcarán el casco céntrico y corredores de alta circulación. Es de recordar que el programa tiende a garantizar calzadas seguras para la transitabilidad en distintos sectores.
Como es habitual en estos casos, y si bien no se prevén cortes totales prolongados, el tránsito se verá reducido a media calzada en los puntos de obra. Es por eso que desde la comuna se solicita a los conductores respetar la señalización y circular con extrema precaución para resguardar la seguridad de los trabajadores y evitar demoras innecesarias.
Intervenciones en el área central
En la zona céntrica se llevarán adelante 11 intervenciones específicas destinadas a la reparación de baches, hundimientos y arreglos sanitarios. Entre los puntos más destacados por la magnitud de la superficie a reparar se encuentran:
Arreglos sanitarios: se trabajará en Catamarca 575, Libertad 85 y Gualeguaychú 845.
Reparaciones de calzada: se intervendrá la calle Santa Fe en las alturas 191, 215 y 245; y en calle Italia al 250 (hundimiento) y 288.
Otros puntos: labores menores en la intersección de Italia y Ernesto Bavio, Laprida 411 y la esquina de Panamá y Mendoza.
Trabajos en corredores
En paralelo, se realizarán tareas de mantenimiento sobre dos arterias clave para la conectividad de los barrios:
Calle Miguel David, entre Salvador Caputto y calle 2 de Abril; y Juan Ambrosetti, desde Avenida Ramírez hasta Blas Parera.