Chofer de aplicación se presentó en un control y denunció que llevaba droga para un policía

Un llamativo procedimiento se llevó a cabo en la garita de la rotonda del Puente Carretero, en Santiago del Estero, donde se logró el secuestro de droga que, según las primeras informaciones, tenía como destino un funcionario policial que se encontraba trabajando.

El hecho se registró cerca de las 22.30, cuando un joven que se desempeña como repartidor de una aplicación se presentó ante los efectivos y alertó que estaba trasladando un paquete sospechoso que podría contener estupefacientes. El mismo debía ser entregado en otra garita policial.

Ante la advertencia, se dio intervención inmediata al personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas, quienes realizaron las pruebas de campo correspondientes. El resultado fue positivo para cocaína, con un peso total de 4,75 gramos ocultos dentro de un paquete de cigarrillos.

Según se desprende de las actuaciones, el envío tenía como destino una dependencia policial, lo que generó un fuerte impacto en la investigación y abrió nuevas líneas para determinar responsabilidades y el origen de la sustancia.

El repartidor fue identificado y brindó testimonio sobre las circunstancias en las que recibió el paquete, aportando datos clave para avanzar en la causa. Su colaboración fue considerada fundamental para evitar que la droga llegara a destino.

Por disposición de la fiscal de Narcomenudeo, se procedió al secuestro inmediato de la sustancia, la recepción de declaración testimonial al involucrado y el inicio de las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho, indica El Liberal.