Fuerte temporal en Punta del Este provocó daños en el puerto y una orca quedó varada

Un fuerte temporal de viento provocó daños en el puerto de Punta del Este: dos yates quedaron encallados tras romper amarras y una cría de orca varada debió ser sacrificada.
Un violento temporal de viento en Punta del Este generó importantes daños en la zona portuaria y dejó como saldo dos yates encallados y una cría de orca que debió ser sacrificada.
Según se informó, las embarcaciones impactaron contra la pasarela peatonal que bordea el puerto tras romperse sus amarras. Ambas, de mediano porte y valor millonario, quedaron varadas a metros del mirador La Glorieta, sin poder ser retiradas en la mañana del lunes.
El primer yate afectado fue el “Key Desire”, que encalló durante la tarde del domingo cuando no tenía tripulantes a bordo. Horas después, en la madrugada del lunes, el “Faruhel” se soltó de sus amarras, derivó sin control y terminó colisionando en el mismo sector.
El impacto de los barcos provocó destrozos en la pasarela de madera, tanto en barandas como en la estructura de la escollera, lo que obligó a las autoridades a prohibir el tránsito peatonal en el lugar. Se esperaba una mejora en las condiciones climáticas para poder retirar las embarcaciones con grúas desde tierra.
Una cría de orca no pudo ser salvada
En paralelo, durante el temporal, una cría de orca quedó varada en las cercanías de la Parada 1 de La Mansa. Guardavidas, personal de Prefectura y rescatistas intentaron devolverla al mar desde la noche del domingo, pero el animal regresó reiteradamente a la orilla.
El prefecto del puerto, Ignacio Álvarez, indicó que el caso fue evaluado por técnicos del Ministerio de Ambiente y especialistas de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. Veterinarios constataron que el cetáceo, un macho de unos dos metros, se encontraba enfermo y con lesiones en su aleta caudal.
Finalmente, las autoridades resolvieron su eutanasia. “Los especialistas de la Facultad de Veterinaria, actuando bajo criterios médicos, éticos, y con las autorizaciones correspondientes del Ministerio de Ambiente y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, han resuelto proceder a la eutanasia, priorizando el bienestar del animal”, informaron en un comunicado.
Ráfagas intensas y múltiples daños
El Instituto Uruguayo de Meteorología mantuvo un alerta naranja por vientos persistentes, con ráfagas cercanas a los 90 kilómetros por hora, lo que generó fuerte oleaje y marejada.
El temporal también ocasionó caída de árboles, voladura de chapas y carteles, además de daños en columnas y tendido eléctrico en distintos sectores del departamento de Maldonado.