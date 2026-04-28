CGT ratificó movilización del 30 de abril y gremios de Paraná convocan a protestar

La CGT ratificó la movilización para el 30 de abril en el marco del Día del Trabajador y en rechazo a medidas del Gobierno nacional. En Paraná, gremios locales comenzaron a organizar la convocatoria y anticiparon actividades en la ciudad.

La secretaria general de ATSA e integrante de la CGT regional Paraná, Mariela Ponce, expresó a Elonce su preocupación por la situación laboral y sostuvo que la reforma impulsada por el gobierno de Javier Milei “ataca directamente a los derechos de los trabajadores”.

Críticas a la reforma laboral

La dirigente cuestionó el contenido de la iniciativa y su impacto en el empleo registrado. “Hablamos de grandes grupos económicos detrás de una reforma que quita derechos laborales”, afirmó.

Además, indicó que la propuesta no contempla mejoras salariales ni condiciones frente a los cambios tecnológicos. “No habla de sueldos ni de cómo será el trabajador para hacer frente a esos avances”, señaló a Elonce.

Ponce también advirtió sobre la falta de previsibilidad para los trabajadores. “No sabemos qué cantidad de horas trabajarán ni cómo manejarán sus vidas”, expresó.

Convocatoria a la movilización

La CGT convocó a movilizarse el 30 de abril en Plaza de Mayo y, a nivel local, se organizarán acciones en Paraná. En ese marco, se convocó a una reunión para definir la modalidad de la protesta.

Mariela Ponce, secretaria general de ATSA (foto Elonce)

“Este martes nos reunimos a las 19.30 en la sede a AEFIP para programar las actividades en la ciudad y cómo nos vamos a manifestar”, explicó la dirigente.

Asimismo, invitó a los trabajadores a sumarse a la convocatoria en rechazo a la reforma laboral del gobierno de Milei.

Situación salarial y condiciones de vida

Desde el sector sindical señalaron que los salarios no alcanzan para cubrir los gastos básicos. “Los sueldos no llegan a fin de mes y muchos trabajadores deben realizar actividades extras”, indicó.

También mencionaron el impacto del aumento de servicios, alquileres y costos educativos en la economía de los hogares.

Rol de los sindicatos

Ponce destacó la importancia de la organización gremial en el contexto actual. “Sin sindicatos los trabajadores quedan totalmente desprotegidos”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que el objetivo de la movilización es visibilizar los reclamos y plantear una agenda vinculada a condiciones laborales, ingresos y derechos.