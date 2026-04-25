Reforma laboral: cómo cambian las horas extra tras la reactivación de normas

REDACCIÓN ELONCE
La reforma laboral volvió a regir tras un fallo judicial que restituyó 83 artículos y redefinió el esquema de horas extra, vacaciones e indemnizaciones. El nuevo escenario introduce mayor flexibilidad en la jornada laboral bajo acuerdos y controles.
La reforma laboral en Argentina volvió a regir tras un fallo judicial que restituyó la vigencia de 83 artículos y modificó de manera significativa el esquema de horas extra en el país. La decisión reconfiguró las condiciones de trabajo al introducir nuevas reglas sobre la organización de la jornada laboral, los descansos y las indemnizaciones.
El pronunciamiento judicial devolvió fuerza legal a normas que habían quedado suspendidas, generando un nuevo escenario tanto para empleadores como para trabajadores. Entre los principales cambios se destacó la implementación del banco de horas, un mecanismo que permite reorganizar el tiempo laboral de forma más flexible.
Este sistema habilitó a las empresas a compensar horas trabajadas en exceso durante períodos de alta demanda con jornadas reducidas en otros momentos del año, siempre dentro de los límites fijados por los convenios colectivos.
Banco de horas y cambios en las horas extra
El regreso del banco de horas modificó el esquema tradicional de horas extra, que hasta ahora implicaba el pago inmediato de recargos por tiempo adicional trabajado. Con la nueva normativa, las empresas podrán evitar esos costos en determinados períodos, compensando las horas en otro momento.
Sin embargo, la aplicación del sistema no será automática. La normativa establece que deberá surgir de un acuerdo formal entre las partes, ya sea mediante convenios colectivos o acuerdos individuales debidamente registrados.
Además, los empleadores estarán obligados a llevar un control preciso de la jornada laboral. Si al finalizar el período anual el trabajador acumula horas a su favor, la empresa deberá abonarlas como horas extra, aplicando los recargos correspondientes establecidos por la ley.
Vacaciones más flexibles
Otro de los aspectos que se modificaron con la restitución de los artículos fue el régimen de vacaciones. La reforma introdujo un criterio más flexible que permite a los trabajadores acordar con sus empleadores cómo distribuir los días de descanso.
La normativa habilitó la fragmentación de la licencia anual, lo que representa un cambio respecto al sistema anterior que establecía períodos continuos. Este nuevo esquema busca adaptarse a las necesidades productivas de cada actividad y mejorar la conciliación entre la vida laboral y personal.
No obstante, se estableció que las empresas no podrán fijar unilateralmente los períodos de descanso. Toda modificación deberá contar con el consentimiento del trabajador y quedar documentada, garantizando así el respeto de los derechos laborales.
Nuevas condiciones en indemnizaciones
En cuanto a las indemnizaciones por despido, el fallo restableció los criterios definidos por la reforma laboral. El cálculo continuará basado en la antigüedad del trabajador y el último salario percibido, aunque se introdujeron variantes en casos específicos.
La normativa prevé la posibilidad de reducir los montos indemnizatorios si se acreditan causas objetivas para la desvinculación y si el empleador cumplió con el preaviso correspondiente. También se contemplan acuerdos entre las partes para establecer modalidades alternativas de pago.
Pese a estos cambios, se mantuvo la obligación de abonar la indemnización de forma inmediata en casos de despido sin causa, junto con la entrega de la documentación laboral correspondiente.
Sectores estacionales y control estatal
El fallo judicial también reintrodujo disposiciones específicas para actividades con ciclos estacionales. En estos casos, las empresas podrán incrementar la carga laboral durante los períodos de mayor demanda y reducirla en los momentos de menor actividad.
Este esquema permitirá ajustar la producción sin recurrir de manera constante al pago de horas extra, aunque requerirá acuerdos previos y controles para evitar abusos. La normativa exige que se respeten los límites legales y que no se vulneren los derechos básicos de los trabajadores.
Asimismo, las empresas deberán informar periódicamente a los empleados sobre el saldo de horas acumuladas y conservar la documentación respaldatoria. La autoridad de aplicación tendrá la facultad de auditar estos registros y aplicar sanciones en caso de irregularidades.
Un nuevo escenario laboral
La restitución de los 83 artículos de la reforma laboral configuró un nuevo escenario en la organización del trabajo en Argentina. La combinación de mayor flexibilidad en la jornada con mecanismos de control marcó un cambio en la forma en que se gestionan las horas extra, los descansos y las desvinculaciones.
En este contexto, la correcta aplicación de las nuevas reglas dependerá de los acuerdos entre empleadores y trabajadores, así como de la fiscalización estatal. La evolución de este esquema será clave para determinar su impacto en el mercado laboral, publicó Infobae.
La reforma laboral en Argentina, tras el fallo judicial, abrió una etapa en la que la flexibilidad y la regulación deberán coexistir para garantizar tanto la productividad como la protección de los derechos laborales.