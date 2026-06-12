Día del Padre: promociones, cuotas sin interés y descuentos buscan reactivar el consumo

Comercios impulsan descuentos y cuotas de cara a una de las celebraciones más importantes

A pocos días del Día del Padre 2026, que se celebrará el próximo domingo 21 de junio, los comercios y entidades financieras intensifican sus estrategias con promociones, descuentos y planes de financiación para incentivar las ventas en un contexto de consumo aún moderado.

La fecha, considerada una de las más importantes del calendario comercial, llega en un escenario donde los consumidores mantienen una actitud cautelosa al momento de gastar, priorizando precios, promociones y facilidades de pago.

Descuentos y cuotas, claves para impulsar las ventas

Frente a este panorama, los comercios apuestan a una amplia batería de beneficios para atraer compradores. Las promociones incluyen descuentos que pueden alcanzar hasta el 35% y planes de financiación en cuotas sin interés, especialmente en rubros vinculados a regalos tradicionales.

Los bancos y billeteras digitales juegan un rol central en esta estrategia. Entidades como Banco Nación lanzaron campañas especiales con beneficios en comercios adheridos, que incluyen reintegros, descuentos y opciones de pago en varias cuotas.

En algunos casos, los planes de financiación llegan hasta 18 o incluso 24 cuotas sin interés, lo que se convierte en un factor determinante para quienes buscan distribuir el gasto y cuidar el presupuesto familiar.

Los especialistas recomiendan a los consumidores verificar las condiciones de cada promoción, ya que los beneficios varían según el medio de pago, el rubro y los topes de reintegro establecidos por cada entidad.

La indumentaria lidera las preferencias de regalos

De acuerdo a un relevamiento de la consultora Focus Market, el gasto promedio estimado para el Día del Padre se ubica en torno a los $62.000, marcando una referencia del nivel de consumo esperado para esta fecha.

En cuanto a las preferencias, la indumentaria vuelve a posicionarse como la opción más elegida. El 33,4% de los consumidores optará por regalar ropa, consolidando su liderazgo histórico en este tipo de celebraciones.

En segundo lugar se destacan las experiencias, como cenas, escapadas o actividades recreativas, que representan el 24,9% de las elecciones. Este segmento viene creciendo sostenidamente, impulsado por una tendencia que prioriza compartir momentos por sobre los bienes materiales.

El podio lo completan los vinos y licores, con el 13,9% de las preferencias, seguidos por categorías como calzado (6,9%), perfumería (6,7%) y productos tecnológicos (4,5%).

Más atrás aparecen opciones como herramientas, relojería, artículos para el hogar y regalería, con menor participación en la elección de los consumidores.

Un consumidor más selectivo y atento a las ofertas

El contexto económico actual influye directamente en el comportamiento de compra. Si bien la desaceleración de la inflación y cierta estabilidad macroeconómica mejoraron levemente las expectativas, los hogares continúan administrando sus gastos con prudencia.

En este sentido, los consumidores comparan precios, buscan promociones y priorizan las opciones que ofrecen mayor valor por su dinero. La posibilidad de acceder a cuotas sin interés o importantes descuentos se convierte en un factor decisivo para concretar las compras.

Eventos recientes como el Hot Sale o el Shopping Fest ya habían mostrado esta tendencia, donde las promociones fueron clave para movilizar el consumo en un mercado todavía retraído.