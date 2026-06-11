Cuánto dinero se puede retirar en cajeros automáticos en junio de 2026: los límites banco por banco

Los límites para retirar efectivo en cajeros automáticos en junio de 2026 varían según la entidad financiera, el tipo de cuenta y el perfil del cliente. Algunos bancos permiten extracciones de hasta $4 millones por día, mientras que otros mantienen topes considerablemente menores.
Los límites para retirar efectivo en cajeros automáticos en junio de 2026 presentan diferencias significativas entre las entidades financieras que operan en la Argentina. Lejos de existir un monto uniforme para todos los usuarios, cada banco establece sus propios topes de extracción diaria, tomando en cuenta factores como la categoría del cliente, los productos contratados y el canal utilizado para realizar la operación.
La evolución de los servicios digitales y las nuevas modalidades de extracción también modificaron el panorama. En muchos casos, los bancos ofrecen límites más elevados cuando el retiro se realiza mediante terminales de autoservicio, códigos QR o aplicaciones móviles, mientras que los cajeros automáticos tradicionales mantienen montos más restringidos.
Esta diversidad de criterios genera que dos clientes puedan acceder a cantidades muy distintas de efectivo, incluso dentro de una misma entidad bancaria. Por ello, resulta fundamental conocer cuáles son los límites vigentes en cada banco para evitar inconvenientes al momento de realizar extracciones.
Los bancos que permiten retirar mayores montos
Entre las entidades con los límites más altos se destaca Banco Galicia, que ofrece una de las propuestas más flexibles del sistema financiero. A través de sus herramientas digitales y terminales de autoservicio con QR, los clientes pueden retirar hasta $4.000.000 diarios. Sin embargo, cuando la extracción se realiza en cajeros automáticos convencionales, el límite se reduce a $400.000 por día.
Además, Galicia dispone de un sistema de extracción mediante códigos generados desde la aplicación o el servicio de Online Banking. Esta modalidad permite retirar hasta $250.000 y puede ser utilizada incluso por terceros autorizados previamente por el titular de la cuenta.
Otra de las entidades que ofrece montos elevados es Banco Santander. Los clientes que operan con cuentas SuperCuenta, SuperCuenta3, Infinity o Infinity Gold pueden retirar hasta $900.000 diarios utilizando su tarjeta. Para quienes realizan operaciones sin plástico, el límite es de $300.000. En tanto, los usuarios de segmentos Platinum o Black acceden a extracciones de hasta $1.700.000 por día, mientras que las pequeñas y medianas empresas pueden alcanzar los $3.600.000 diarios.
Bancos con topes de extracción intermedios
Dentro de un segundo grupo aparecen varias entidades tradicionales que permiten retiros diarios de entre $400.000 y $1.200.000, dependiendo de las características de cada cliente.
BBVA se posiciona entre los bancos con límites destacados al establecer un monto unificado de hasta $2.100.000 diarios. Este valor contempla tanto las operaciones realizadas en cajeros automáticos propios como aquellas efectuadas en terminales de autoservicio.
Por su parte, Banco Ciudad fija un límite estándar de $800.000 diarios, aunque ofrece la posibilidad de ampliarlo hasta $1.200.000 mediante gestiones realizadas a través de canales digitales. Banco Nación, en tanto, mantiene un tope inicial de $500.000 diarios, con la opción de elevarlo hasta $1.000.000 mediante homebanking.
Banco Provincia, Credicoop e ICBC
Banco Credicoop establece un límite base de $400.000 diarios para sus clientes. No obstante, la entidad permite solicitar una ampliación temporal que puede llevar el monto hasta $1.000.000 durante un período de 24 horas.
Banco Provincia también mantiene un límite inicial de $400.000 por día, aunque contempla extensiones de acuerdo con el perfil y las características de cada usuario. Además, ofrece la posibilidad de realizar extracciones sin tarjeta mediante códigos QR sin costo adicional o a través de códigos numéricos, en este último caso con un cargo de $2.000 por operación.
En el caso de ICBC, los límites varían según el segmento de cliente y la categoría de la tarjeta utilizada. Los montos disponibles para extracción oscilan entre $600.000 y $800.000 diarios.