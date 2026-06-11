La inflación de alimentos fue del 2,5%: los productos que subieron y los que bajaron de precio

El rubro es uno de los que tienen mayor incidencia en el costo de vida de todo el país. Se ubicó por encima del nivel general de precios del quinto mes del año. Los detalles.
La inflación de alimentos alcanzó el 2,5% en mayo. El dato mensual se ubicó 0,4 puntos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 2,1%, de acuerdo con lo que informó este jueves el INDEC.
El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es uno de los rubros con mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.
A lo largo de los primeros cinco meses del año, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró un alza del 16,2%, lo que representó 1,5 puntos porcentuales por encima del nivel general de la inflación acumulada en ese período (14,7%).
De acuerdo con los datos del INDEC, en la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio fueron: tomate redondo, lechuga, papa, cebolla, galletitas de agua envasadas, batata, dulce de leche, manteca, leche fresca entera en sachet y queso sardo.
En mayo respecto del mes previo, la región del GBA, con una suba del 2,8% fue en la que más se incrementó la inflación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguida por Pampeana (2,3%), Noreste y Noroeste (2,1%), Patagonia (2%) y Cuyo (1,9%).
Los 10 alimentos que más subieron de precio en mayo
En mayo, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de abril son los siguientes:
Tomate redondo: 62,8%.
Lechuga: 14,3%.
Papa: 12,9%.
Cebolla: 10,2%.
Galletitas de agua envasadas: 9,2%.
Batata: 6,8%.
Dulce de leche: 5,8%.
Manteca: 5,7%.
Leche fresca entera en sachet: 5,4%.
Queso sardo: 4,6%.
Por encima de la inflación general (2,1%), subieron también salchicha tipo Viena (4,4%), queso cremoso (4,4%), azúcar (4,4%), yogur firme (4,2%), aceite de girasol (3,8%), tomate entero en conserva (3,4%), jamón cocido (3,3%), salame (3,2%), polvo para flan (3,2%), pan de mesa (3%), queso pategrás (3%), galletitas dulces envasadas sin relleno (2,6%), sal fina (2,6%), hamburguesas congeladas (2,5%), arroz blanco simple (2, 2%) y filet de merluza fresco (2,2%).
Los alimentos que bajaron de precio en mayo
En mayo también hubo un grupo de alimentos que anotaron deflación en relación con abril. Fueron los siguientes:
Paleta: -0,1%.
Carne picada común; -0,4%.
Nalga: -0,6%.
Cuadril: -0,8%.
Huevos de gallina: -1,4%.
Asado: -1,6%.
Arvejas secas remojadas: -2,3%.
Zapallo anco: -2,4%.
Banana: -4,6%.
Naranja: -24,4%.
Limón: -25,3%.