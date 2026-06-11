La inflación de alimentos fue del 2,5%: los productos que subieron y los que bajaron de precio

La papa y la cebolla, entre los que más subieron.

La inflación de alimentos alcanzó el 2,5% en mayo. El dato mensual se ubicó 0,4 puntos por encima del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que fue del 2,1%, de acuerdo con lo que informó este jueves el INDEC.

El aumento en los precios de los alimentos es el que más afecta a los sectores vulnerables, que destinan la mayor parte de su ingreso a cubrir la canasta básica. Por eso, es uno de los rubros con mayor incidencia en el costo de vida de todo el país.

A lo largo de los primeros cinco meses del año, la división Alimentos y bebidas no alcohólicas mostró un alza del 16,2%, lo que representó 1,5 puntos porcentuales por encima del nivel general de la inflación acumulada en ese período (14,7%).

De acuerdo con los datos del INDEC, en la comparación mensual, los diez productos que más subieron de precio fueron: tomate redondo, lechuga, papa, cebolla, galletitas de agua envasadas, batata, dulce de leche, manteca, leche fresca entera en sachet y queso sardo.

En mayo respecto del mes previo, la región del GBA, con una suba del 2,8% fue en la que más se incrementó la inflación del rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, seguida por Pampeana (2,3%), Noreste y Noroeste (2,1%), Patagonia (2%) y Cuyo (1,9%).

Los 10 alimentos que más subieron de precio en mayo

En mayo, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de abril son los siguientes:

Tomate redondo: 62,8%.

Lechuga: 14,3%.

Papa: 12,9%.

Cebolla: 10,2%.

Galletitas de agua envasadas: 9,2%.

Batata: 6,8%.

Dulce de leche: 5,8%.

Manteca: 5,7%.

Leche fresca entera en sachet: 5,4%.

Queso sardo: 4,6%.

Por encima de la inflación general (2,1%), subieron también salchicha tipo Viena (4,4%), queso cremoso (4,4%), azúcar (4,4%), yogur firme (4,2%), aceite de girasol (3,8%), tomate entero en conserva (3,4%), jamón cocido (3,3%), salame (3,2%), polvo para flan (3,2%), pan de mesa (3%), queso pategrás (3%), galletitas dulces envasadas sin relleno (2,6%), sal fina (2,6%), hamburguesas congeladas (2,5%), arroz blanco simple (2, 2%) y filet de merluza fresco (2,2%).

Los alimentos que bajaron de precio en mayo

En mayo también hubo un grupo de alimentos que anotaron deflación en relación con abril. Fueron los siguientes:

Paleta: -0,1%.

Carne picada común; -0,4%.

Nalga: -0,6%.

Cuadril: -0,8%.

Huevos de gallina: -1,4%.

Asado: -1,6%.

Arvejas secas remojadas: -2,3%.

Zapallo anco: -2,4%.

Banana: -4,6%.

Naranja: -24,4%.

Limón: -25,3%.