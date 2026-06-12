Choque en La Paz: no llevaban casco, la identidad del adolescente fallecido y la salud de la acompañante

El hecho ocurrió este viernes por la tarde.

Un adolescente de 16 años, identificado como Benjamín Flores, falleció este viernes luego de protagonizar un violento choque entre la moto que conducía y un camión recolector de residuos municipal en la intersección de calles céntricas Echagüe y 9 de Julio de la ciudad de La Paz.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15 y tuvo como protagonistas a dos adolescentes que circulaban en el rodado menor. Tras el impacto, ambos fueron trasladados de urgencia al hospital local debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Según confirmó a Elonce el segundo jefe de Operaciones de la Departamental La Paz, Diego Cáceres, el joven debió ser derivado a Paraná, aunque falleció durante el traslado. “Por las lesiones que tenía el chico, fue derivado al Hospital San Martín, y en el camino se tomó conocimiento de su fallecimiento”, relató.

La joven de 17 años permanece internada

La adolescente de 17 años que viajaba como acompañante continúa internada en el hospital de La Paz. No obstante, su cuadro evolucionó favorablemente durante las últimas horas.

“Tiene lesiones leves y se descarta algún tipo de fractura, pero igualmente quedó en observación acá en el hospital”, precisó Cáceres.

No encontraron cascos en el lugar

Uno de los datos revelados por la Policía durante la investigación fue que ninguno de los ocupantes de la moto llevaba casco al momento del siniestro.

Consultado sobre este punto, Cáceres fue contundente: “No se encontró ningún casco en el lugar”.

Además, confirmó que la moto fue secuestrada para la realización de las pericias correspondientes, mientras que el camión recolector municipal fue trasladado al taller del municipio.

Buscan reconstruir cómo ocurrió el choque

Respecto de la mecánica del accidente, el funcionario policial indicó que todavía no existen conclusiones definitivas y que la investigación se encuentra en pleno desarrollo.

“Eso es materia de investigación, por lo cual se dio intervención a la Policía Científica local, donde se hacen las pericias y también el dosaje de sangre a los conductores”, explicó.

La Paz: Un adolescente falleció tras chocar su moto contra un camión

Asimismo, señaló que ya fueron recabados testimonios de personas que presenciaron el hecho o llegaron inmediatamente después de la colisión. También se trabaja sobre registros fílmicos de cámaras de seguridad ubicadas en la zona.

“Se va a trabajar en lo que respecta a las cámaras locales. Es una intersección céntrica de la ciudad, por lo cual se va a tratar de recolectar algún medio de filmación”, indicó.

Una causa que sigue bajo investigación

La causa quedó en manos de la Fiscalía a cargo del Facundo Barbosa, quien recibirá los informes periciales elaborados por especialistas en accidentología vial.

Según explicó Cáceres, personal policial continuará recolectando evidencias, imágenes y testimonios para aportar la mayor cantidad posible de elementos probatorios.