Futbolista de Newell’s protagonizó grave accidente junto a su esposa y su beba: murió el conductor del otro vehículo

El futbolista Saúl Salcedo, de Newell’s, protagonizó este viernes un grave accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11, en la provincia de Chaco. Como consecuencia del siniestro, murió el conductor del otro vehículo involucrado, mientras que el defensor paraguayo y varios integrantes de su familia resultaron heridos y debieron ser trasladados a un centro asistencial.

El hecho ocurrió alrededor de las 9 de la mañana en el kilómetro 1034 de la mencionada ruta, en jurisdicción de Margarita Belén. Según informaron fuentes policiales, el jugador viajaba desde Rosario hacia Paraguay para concretar su incorporación a préstamo al club Libertad, luego de su paso por Newell’s Old Boys.

Salcedo se desplazaba en una camioneta Lifan junto a su esposa, su bebé recién nacida de 15 días y otra familiar. Por causas que son materia de investigación, el vehículo impactó contra un Citroën C4 conducido por un hombre identificado con las iniciales C.E.L.V., de 51 años.

Un fallecido y varios heridos

Tras el impacto, personal policial y sanitario acudió al lugar y constató el fallecimiento del conductor del automóvil, un jubilado del Ministerio de Educación de Chaco oriundo de La Leonesa.

La víctima viajaba junto a su hija de 20 años, quien sufrió lesiones y fue trasladada en ambulancia para recibir atención médica. En paralelo, también fueron derivados al Hospital Perrando de Resistencia el futbolista y todos sus acompañantes.

De acuerdo con la información brindada por las autoridades, Salcedo sufrió una fractura en una de sus piernas y debió ser sometido a una intervención quirúrgica. El resto de los integrantes de su familia se encuentra fuera de peligro.

Investigación y pericias

Luego del siniestro, la Fiscalía Penal Nº 2 de Chaco dispuso la intervención del Gabinete Científico para realizar las pericias correspondientes y determinar las causas del choque.

Asimismo, el cuerpo de la víctima fatal fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses para la realización de la autopsia de rigor.

La noticia generó conmoción tanto en Argentina como en Paraguay debido a la trayectoria del futbolista y a las circunstancias en que ocurrió el accidente.

El comunicado de Newell’s

Horas después del hecho, Newell’s Old Boys emitió un comunicado oficial a través de sus redes sociales. “El Club Atlético Newell’s Old Boys informa que este viernes por la mañana Saúl Salcedo protagonizó un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11, en la provincia de Chaco”, señaló la institución.

El club precisó además que “el futbolista se dirigía por vía terrestre hacia Paraguay para concretar su incorporación a préstamo a otra institución” y remarcó que “Salcedo viajaba junto a su familia en su vehículo particular”.

Finalmente, la entidad rosarina expresó su acompañamiento al jugador: “El club se encuentra a disposición del jugador y familiares y continuará informando a través de sus canales oficiales cualquier novedad que surja al respecto”.

La carrera del defensor paraguayo

Salcedo, de 28 años, llegó a Newell’s a mediados de 2024. La institución rosarina adquirió el 100% de su pase y le firmó contrato hasta 2027. Sin embargo, en los últimos días se había acordado su salida a préstamo a Libertad de Paraguay.

Durante el último semestre disputó 14 encuentros con la camiseta rojinegra. Además, integró la lista preliminar de 55 futbolistas elaborada por el entrenador Gustavo Alfaro para el Mundial, aunque finalmente no quedó entre los 26 convocados definitivos.

Formado en Olimpia de Paraguay, donde debutó en 2014, el defensor también tuvo un paso por el fútbol argentino entre 2017 y 2020, cuando vistió la camiseta de Huracán. Tras regresar a su país, volvió a desembarcar en Argentina para sumarse a Newell’s.