Accidente de tránsito con menor lesionada tras un choque entre dos camionetas

REDACCIÓN ELONCE
El siniestro vial ocurrió en la intersección de calles Almeida y Solís, de Villaguay. La menor de 13 años fue trasladada al hospital y se confirmó que sus lesiones eran leves.
Accidente de tránsito. Una menor lesionada fue el saldo de un siniestro vial registrado durante la mañana de este jueves en la intersección de calles Almeida y Solís, de la ciudad de Villaguay. El hecho ocurrió alrededor de las 11:40 y demandó la intervención de personal policial y de Tránsito Municipal.
Según se informó, en el lugar colisionaron una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por una joven de 19 años, quien viajaba acompañada por una adolescente de 13 años, y una Toyota Hilux guiada por un hombre de 54 años. La Amarok circulaba por calle Solís en sentido oeste-este, mientras que la Hilux lo hacía por Almeida en sentido sur-norte.
Traslado de la menor
Como consecuencia del impacto, la adolescente de 13 años debió ser trasladada en ambulancia a un centro asistencial para recibir atención médica. Tras ser examinada por el médico policial de turno, se determinó que presentaba lesiones de carácter leve. Las circunstancias que derivaron en la colisión son materia de investigación y forman parte de las actuaciones correspondientes.
En el sitio del accidente trabajó personal de la División Operaciones y Seguridad Pública, que llevó adelante las tareas de rigor para relevar información sobre el hecho.
Además, agentes de Tránsito Municipal colaboraron en la organización de la circulación vehicular y en las labores preventivas mientras se desarrollaban las actuaciones.