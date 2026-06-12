Adolescente falleció tras chocar en moto contra camión recolector: la joven acompañante permanece internada

Un adolescente de 16 años murió este viernes tras protagonizar un grave siniestro vial en la ciudad de La Paz. El hecho ocurrió en la intersección de calles Echagüe y 9 de Julio, donde la motocicleta en la que se trasladaba chocó contra un camión recolector de residuos.

Como consecuencia del fuerte impacto, tanto el conductor de la moto como su acompañante, una joven de 17 años, sufrieron lesiones de gravedad y fueron trasladados de urgencia al hospital local para recibir atención médica.

El accidente se produjo durante la tarde y las circunstancias en las que ocurrió son materia de investigación por parte de las autoridades judiciales y policiales.

Falleció durante el traslado a Paraná

Debido a la gravedad de las heridas sufridas, el adolescente fue derivado a un centro asistencial de mayor complejidad de la ciudad de Paraná. Sin embargo, falleció durante el traslado, según informaron desde la Jefatura Departamental La Paz.

Por su parte, la joven que viajaba como acompañante continúa internada y su estado de salud es reservado, de acuerdo con los primeros reportes médicos.

Investigación en marcha

Por disposición de la Fiscalía de La Paz, personal de la Policía Científica y el médico policial realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo la colisión.

Además, los efectivos procedieron al secuestro de la motocicleta involucrada en el hecho, medida que forma parte de las actuaciones judiciales destinadas a establecer las responsabilidades y circunstancias del accidente.

Los investigadores aguardan ahora los resultados de las pericias técnicas y los testimonios recabados para reconstruir la mecánica del siniestro que terminó con la vida del adolescente y dejó gravemente herida a la joven que lo acompañaba.