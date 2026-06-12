Municipio entrerriano adelantó el aguinaldo y pagará un bono excluyendo al personal político

El municipio de Feliciano tomo medidas de cara al pago del aguinaldo

El municipio de Feliciano anunció el adelantamiento del pago del aguinaldo y la entrega de un bono extraordinario para trabajadores municipales, con una particularidad: el beneficio no alcanzará al personal político.

Según se informó oficialmente, el intendente Damián Arévalo dispuso la acreditación de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) para este sábado 13 de junio. La medida apunta a aliviar la situación económica de los trabajadores y dinamizar el consumo local.

Desde el municipio explicaron que la decisión se tomó “en el marco de una administración eficiente de los recursos públicos” y “atento a la compleja situación económica imperante”.

Adelanto del aguinaldo en un contexto económico difícil

El pago del medio aguinaldo se realizará de manera anticipada para todo el personal de planta permanente y contratados de servicios, quienes verán acreditado el beneficio en simultáneo este sábado.

El intendente Damián Arévalo

En ese sentido, el propio jefe comunal destacó el objetivo de la medida: “Buscamos llevar alivio y previsibilidad a las familias de los trabajadores de la comuna y aportar al circuito comercial de la ciudad”.

El adelantamiento del SAC cobra especial relevancia en un escenario donde muchas familias enfrentan dificultades para sostener el poder adquisitivo, por lo que este tipo de decisiones buscan generar un impacto positivo tanto en los hogares como en la economía local.

Sin embargo, se aclaró que “queda exceptuado la totalidad del personal político”, marcando una diferencia en la aplicación del beneficio.

Bono extraordinario para personal temporario

Además del aguinaldo, el municipio confirmó que durante la próxima semana se hará efectivo el pago de un bono extraordinario proporcional destinado exclusivamente al personal temporario.

Desde la comuna señalaron que esta medida busca reconocer el esfuerzo de los trabajadores que cumplen funciones bajo esta modalidad: “Esta asignación especial estará destinada exclusivamente al personal temporario del municipio, manteniendo la tradición de reconocer el esfuerzo de todo el cuerpo laboral”.

La decisión forma parte de una política de acompañamiento al personal en un contexto económico desafiante.

Compromiso con el poder adquisitivo

Finalmente, el intendente Arévalo remarcó el enfoque de su gestión en materia financiera y social: "Con estas acciones reafirmamos el compromiso con el sostenimiento del poder adquisitivo y garantizamos el respeto social mediante cuentas públicas saneadas y claras”.

El anuncio se da en un momento clave, donde los gobiernos locales buscan equilibrar sus finanzas sin dejar de atender las necesidades de sus trabajadores, en medio de una economía que aún presenta signos de fragilidad.

Con el adelantamiento del aguinaldo y el pago del bono, Feliciano se suma a otras administraciones que intentan dar respuestas concretas para sostener el ingreso de los empleados públicos y, al mismo tiempo, estimular el movimiento económico en sus comunidades.