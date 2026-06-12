ARCA anunció una pausa en trámites impositivos durante dos semanas de julio

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispuso una pausa en distintos trámites y vencimientos administrativos durante la próxima feria judicial de invierno. La medida se aplicará en todo el país entre el 13 y el 24 de julio de 2026.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución General 5863/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, y alcanza a procedimientos relacionados con materia impositiva, aduanera y de los recursos de la seguridad social.

De esta manera, durante ese período no se computarán los plazos administrativos previstos para los distintos trámites que se encuentran bajo la órbita del organismo recaudador.

Qué implica la medida

Según explicó ARCA, la suspensión responde a la normativa que permite interrumpir el cómputo de determinados plazos durante los períodos coincidentes con las ferias judiciales.

La resolución abarca procedimientos vinculados con la aplicación, percepción y fiscalización de tributos administrados por el organismo nacional.

Esto significa que los plazos establecidos para distintas actuaciones administrativas quedarán momentáneamente detenidos mientras dure la feria.

Una vez finalizado el período de suspensión, el cómputo de los plazos continuará de acuerdo con las disposiciones vigentes para cada trámite.

Un criterio uniforme para todo el país

La medida toma como antecedente la Acordada 11/2026 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fijó la feria judicial para los tribunales federales y nacionales.

Sin embargo, ARCA resolvió establecer un criterio uniforme para todas sus dependencias del país, independientemente de las particularidades de cada jurisdicción.

El organismo explicó que esta decisión busca garantizar una administración homogénea de los procedimientos y sistemas que funcionan bajo su competencia.

De esta forma, todas las oficinas y dependencias aplicarán el mismo esquema de suspensión de plazos durante las dos semanas previstas.