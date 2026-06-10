Nuevo esquema de ARCA permitirá controlar exportaciones en tiempo real desde una pantalla

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó el nuevo sistema de "Exportación Monitoreada", una modalidad que permitirá realizar controles aduaneros a distancia mediante herramientas tecnológicas y monitoreo en tiempo real.

La medida fue oficializada a través de la Resolución General 5861/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. El objetivo es modernizar los procedimientos de fiscalización sobre operaciones de exportación realizadas en establecimientos habilitados, reduciendo la necesidad de inspecciones presenciales.

Con este esquema, ARCA busca optimizar los tiempos operativos vinculados al comercio exterior y facilitar el despacho de mercaderías por parte de grandes empresas exportadoras que ya operan bajo regímenes especiales de control aduanero.

Cómo funcionará la Exportación Monitoreada

El sistema se apoya sobre el régimen de cargas de exportación en planta, que permite a determinadas compañías realizar las tareas de carga dentro de sus propias instalaciones o depósitos fiscales habilitados.

La principal novedad es que los agentes aduaneros podrán supervisar esas operaciones de manera remota a través de cámaras, plataformas digitales y sistemas de transmisión de información en tiempo real.

De esta manera, el personal de control podrá verificar el desarrollo de las operaciones sin necesidad de trasladarse físicamente hasta el lugar donde se realiza la carga de la mercadería, según informó Ámbito.

Qué empresas podrán acceder

Según la reglamentación difundida por ARCA, el sistema está orientado principalmente a grandes exportadores que cuentan con infraestructura propia y reúnen las condiciones necesarias para implementar los mecanismos tecnológicos exigidos.

Entre los sectores que podrían verse beneficiados se encuentran frigoríficos, empresas aceiteras, industrias petroquímicas y compañías vinculadas a la actividad minera, que habitualmente realizan importantes movimientos de mercadería destinada al comercio internacional.

La adhesión al régimen será voluntaria y cada operador deberá demostrar que dispone de los recursos tecnológicos requeridos para garantizar la correcta supervisión remota de las operaciones.

Menos tiempos de espera y menores costos

Uno de los principales objetivos de la medida es reducir los tiempos de espera asociados a la presencia física de inspectores para autorizar las cargas de exportación.

Según se desprende de la normativa, el nuevo sistema permitirá agilizar los procedimientos logísticos y disminuir costos operativos para las empresas que adhieran al régimen.

Además, ARCA informó que los manuales operativos, instructivos y futuras actualizaciones vinculadas a la Exportación Monitoreada estarán disponibles a través de un micrositio específico dentro de su portal oficial.