Monotributo: ARCA confirmó las cuotas que seguirán vigentes durante junio

Junio comenzó sin novedades para los contribuyentes adheridos al monotributo, que este mes seguirán pagando las mismas cuotas y manteniendo los mismos límites de facturación establecidos a principios de año.

Sin embargo, la atención ya está puesta en julio. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) deberá actualizar las escalas del régimen simplificado en función de la inflación acumulada durante el primer semestre de 2026, una modificación que podría impactar tanto en los topes de facturación como en los importes mensuales que abonan millones de pequeños contribuyentes.

La actualización semestral es uno de los momentos más importantes del año para quienes están inscriptos en el sistema. A partir de esos nuevos valores, muchos monotributistas deberán analizar si continúan dentro de su categoría actual o si les corresponde realizar una recategorización.

Qué ocurrirá en julio

Aunque los cambios todavía no fueron oficializados, las estimaciones privadas indican que el ajuste podría ubicarse cerca del 17%, tomando como referencia la evolución de los precios durante los primeros seis meses del año.

ARCA prevé habilitar el proceso de recategorización durante la segunda quincena de julio, una vez que se conozca el último dato de inflación que publicará el INDEC.

Por ese motivo, los especialistas recomiendan a los contribuyentes comenzar a revisar su nivel de facturación acumulada para evitar inconvenientes cuando se abra el período de actualización.

Los topes que siguen vigentes

Hasta que se produzca la modificación, el régimen mantiene los parámetros establecidos a comienzos de 2026. Actualmente, el límite máximo para permanecer dentro del monotributo supera los 108 millones de pesos anuales en la categoría más alta.

Los valores actuales seguirán vigentes durante junio y gran parte de julio, por lo que las obligaciones fiscales de este mes no tendrán modificaciones respecto de períodos anteriores.

Qué puede cambiar para los contribuyentes

La próxima actualización no sólo redefinirá los límites de facturación. También modificará los importes mensuales que deben pagar quienes se encuentran adheridos al régimen simplificado.

Por eso, el segundo semestre comenzará con una revisión obligatoria para millones de contribuyentes que deberán verificar si continúan dentro de su categoría o si corresponde realizar cambios de acuerdo con su actividad económica y nivel de ingresos.

Mientras ARCA prepara la actualización, el monotributo transita un mes sin cambios, aunque con la expectativa puesta en una recategorización que podría redefinir el panorama fiscal de buena parte de los pequeños contribuyentes argentinos.