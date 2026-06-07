Nuevo cambio de ARCA: será más fácil acceder a ventajas impositivas internacionales

ARCA dispuso una nueva simplificación administrativa vinculada a los convenios internacionales para evitar la doble imposición. La medida modifica parte de la documentación que hasta ahora debían presentar los contribuyentes para acceder a beneficios fiscales contemplados en acuerdos firmados por Argentina con distintos países.

La decisión se enmarca en el proceso de desburocratización que impulsa el organismo y busca facilitar la aplicación de ventajas tributarias ya previstas en los tratados internacionales vigentes. Según se informó, los cambios no alteran los derechos ni las obligaciones establecidas en esos convenios, sino que apuntan exclusivamente a reducir cargas administrativas.

Con esta iniciativa, ARCA pretende agilizar los procedimientos para empresas y personas que desarrollan actividades con alcance internacional y que necesitan acreditar determinadas condiciones para acceder a exenciones, reducciones de alícuotas u otros tratamientos fiscales especiales.

Qué cambia para los contribuyentes

Hasta ahora, muchos contribuyentes debían reunir documentación adicional para demostrar que cumplían con los requisitos exigidos por los convenios internacionales. En algunos casos, esto implicaba realizar trámites ante organismos extranjeros, gestionar certificaciones especiales o atravesar procesos administrativos extensos.

La nueva normativa impulsada por ARCA elimina parte de esas exigencias y simplifica los mecanismos de acreditación. El objetivo es que los beneficios contemplados en los tratados puedan aplicarse de manera más rápida y eficiente, según informó Ámbito.

Desde el organismo señalaron que la medida busca reducir tiempos y facilitar el cumplimiento de los procedimientos sin afectar los controles necesarios para verificar la correcta aplicación de las disposiciones fiscales.

Qué son los convenios para evitar la doble imposición

Los acuerdos para evitar la doble imposición son tratados internacionales que establecen reglas sobre qué país tiene la potestad de cobrar impuestos sobre una determinada renta o actividad económica.

Argentina mantiene convenios vigentes con países como Alemania, Brasil, Chile, China, España, Francia, Italia, México, Reino Unido y Suiza, entre otros. Gracias a estos mecanismos, una misma renta puede evitar quedar gravada simultáneamente en dos jurisdicciones diferentes.

La simplificación anunciada por ARCA beneficiará principalmente a empresas exportadoras, multinacionales, profesionales que prestan servicios al exterior e inversores con operaciones internacionales. También alcanzará a personas físicas que perciben ingresos provenientes de otros países y están alcanzadas por las disposiciones de estos tratados.

La medida se suma a otras iniciativas implementadas por ARCA durante los últimos meses con el objetivo de digitalizar procesos, reducir burocracia y facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, en un contexto donde los convenios internacionales tienen cada vez más relevancia para las operaciones económicas transfronterizas.