ARCA endurece controles sobre transferencias: qué operaciones pueden quedar bajo revisión

Las transferencias bancarias y los movimientos realizados a través de billeteras virtuales forman parte de la rutina cotidiana de millones de argentinos. En ese contexto, ARCA mantiene vigentes durante junio distintos mecanismos de control e información sobre operaciones financieras que superen determinados parámetros o resulten llamativas para los sistemas de monitoreo.

El organismo fiscal no prohíbe recibir dinero en cuentas bancarias o aplicaciones financieras. Sin embargo, las entidades deben reportar ciertas operaciones cuando los montos exceden los límites establecidos o cuando la actividad registrada no coincide con el perfil económico declarado por el titular de la cuenta.

Los controles no se enfocan únicamente en transferencias de gran valor. Actualmente, los sistemas automáticos también analizan la frecuencia de las operaciones, la cantidad de personas involucradas y los patrones habituales de movimiento. Por ese motivo, incluso múltiples acreditaciones pequeñas pueden generar alertas si el comportamiento resulta atípico.

Cuáles son los montos que monitorea ARCA

Según los parámetros vigentes durante junio, las transferencias y acreditaciones bancarias quedan sujetas a información cuando superan los $50.000.000 mensuales para personas físicas. En el caso de empresas y personas jurídicas, el límite informado es de $30.000.000 por mes. Estos umbrales también alcanzan a operaciones realizadas mediante billeteras virtuales.

Además, las extracciones de efectivo deben ser reportadas cuando superan los $10.000.000 mensuales, tanto para individuos como para empresas. También se informan los saldos bancarios al cierre de cada mes cuando exceden los $50.000.000 en personas físicas o los $30.000.000 en personas jurídicas.

En cuanto a los plazos fijos, el monitoreo se activa cuando las colocaciones superan los $100.000.000 para personas físicas. Para las empresas, nuevamente el parámetro se ubica en $30.000.000. A eso se suman los controles sobre consumos: las compras como consumidor final pueden realizarse hasta $10.000.000 sin aportar información adicional, aunque operaciones superiores pueden quedar sujetas a verificaciones complementarias.

Por qué pueden solicitar documentación

Superar un umbral informativo no implica automáticamente una infracción ni una sanción. Lo que sucede es que la operación pasa a formar parte de los registros que las entidades financieras deben informar a ARCA dentro de los regímenes vigentes.

Uno de los aspectos que más observan los sistemas automáticos es la existencia de movimientos considerados inconsistentes con los ingresos declarados. En esos casos, las entidades financieras pueden requerir documentación que permita justificar el origen de los fondos acreditados en la cuenta.

Si la información aportada resulta insuficiente o no se responde a los requerimientos, las entidades pueden aplicar restricciones preventivas sobre la cuenta e incluso elevar un Reporte de Operación Sospechosa ante la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo encargado de analizar posibles maniobras irregulares vinculadas al movimiento de dinero.