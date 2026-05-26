Recibo de sueldo digital obligatorio: una especialista explicó los detalles del nuevo sistema de ARCA

La implementación del recibo de sueldo digital obligatorio para empleadas de casas particulares ya es oficial y comenzará a aplicarse con los salarios devengados en mayo de 2026, que serán cobrados durante los primeros días de junio. La medida fue dispuesta por ARCA y forma parte del proceso de modernización laboral impulsado a nivel nacional para avanzar hacia la digitalización completa de las relaciones laborales.

La licenciada en Economía y contadora María José Quinodoz explicó a Elonce que el nuevo esquema no solamente alcanza al régimen de trabajadoras de casas particulares, sino que se enmarca dentro de una reforma laboral más amplia. “Implica seguir avanzando con el proceso de digitalización que viene implementando ARCA, en todo lo que tiene que ver con el resto de las relaciones laborales”, señaló.

La especialista recordó además que desde marzo de este año entró en vigencia la Ley 27.802, normativa que introdujo modificaciones importantes en el sistema laboral argentino. “Uno de los aspectos que se reforma tiene que ver con el recibo de haberes, no solo de los empleados de casas particulares, sino también del resto de los trabajadores”, precisó.

Qué cambia con el nuevo recibo digital

Con la nueva modalidad, el tradicional recibo en papel dejará de utilizarse de manera obligatoria y será reemplazado por documentos digitales emitidos directamente desde el sistema de ARCA. Según explicó Quinodoz, esto simplifica procesos y brinda mayor transparencia tanto para empleadores como para trabajadoras.

“A partir de ahora se empiezan a permitir el uso de recibos digitales y, desde el sueldo devengado en mayo de 2026, es obligatorio que los empleadores emitan estos recibos de manera digital. Se elimina completamente el recibo físico, en papel”, indicó.

La contadora remarcó además que el nuevo sistema permitirá a las trabajadoras acceder de forma más sencilla a información vinculada a aportes, contribuciones y situación previsional. “Ahora, con el acceso web de ARCA, con CUIT y clave fiscal, pueden no solamente acceder a recibos de sueldo, sino también enterarse acerca de los aportes y contribuciones que se pagan por esa relación laboral”, sostuvo.

En ese sentido, destacó especialmente la importancia de esta herramienta para quienes están próximas a jubilarse. “Si hay trabajadoras que están próximas a jubilarse, es importante que los empleadores tengan esos pagos actualizados”, advirtió.

Cómo funcionará la firma digital y el acceso

Uno de los aspectos que más dudas genera tiene que ver con el funcionamiento de la firma digital y la validación de los recibos. Sobre este punto, Quinodoz aclaró que el sistema de casas particulares funciona de manera diferente a otros esquemas laborales.

“La firma digital no es tal. Al ingresar al sistema nosotros ponemos la CUIT y la clave fiscal y eso hace de firma digital”, explicó. Además, indicó que solamente el empleador habilitado podrá emitir el documento desde su entorno fiscal.

La especialista también aclaró que las trabajadoras no estarán obligadas a ingresar permanentemente al sistema de ARCA. “Quien emite el recibo lo puede descargar y enviárselo a la trabajadora a través de WhatsApp o correo electrónico, sin obligación de imprimirlo”, detalló.

Arca oficializó el recibo de sueldo digital obligatorio

Sin embargo, aclaró que existen excepciones cuando el salario se paga en efectivo. “En esos casos sí va a estar obligado el empleador a imprimir ese recibo de sueldo tanto en original como en duplicado y cada uno firmar ese recibo para dejar constancia del pago”, señaló.

Qué pasa con los errores y las sanciones

Otro de los puntos abordados durante la entrevista tuvo que ver con la posibilidad de corregir errores en las liquidaciones salariales. Según explicó Quinodoz, cada recibo tendrá un número identificatorio y un código QR específico.

“Si cometimos algún error o hay que rehacer esa liquidación, vamos a tener que hacer un recibo de sueldo rectificativo y volver a entregárselo al trabajador”, indicó.

Además, confirmó que con esta nueva modalidad quedarán eliminados formularios históricos utilizados hasta ahora dentro del régimen de casas particulares. “El recibo es 100% digital. Antes estaba el F102 RT, el F1350 y otros formularios más que ahora dejan de tener vigencia porque los reemplaza completamente este sistema digital”, sostuvo.

Respecto de las sanciones para quienes no cumplan con la normativa, la especialista explicó que ARCA tendrá facultades de control, aunque consideró poco probable una aplicación inmediata de multas masivas. “No va a salir ARCA con los tapones de punta, entiendo yo, pero podría llegar a sancionar”, afirmó.

Finalmente, destacó que el sistema digital ya venía utilizándose parcialmente y consideró que la adaptación no debería representar mayores dificultades para empleadores y profesionales contables.