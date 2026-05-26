Una jubilada murió en una sede central del PAMI

La mujer había acudido al lugar para avanzar con una derivación médica.

Una mañana marcada por gestiones y trámites cotidianos se convirtió en una escena de profundo dolor en PAMI Río Cuarto, luego de que una jubilada de 74 años falleciera dentro de la sede central ubicada sobre calle Alvear al 800, en pleno centro de la ciudad cordobesa. La mujer había acudido al lugar para avanzar con una derivación médica relacionada con una intervención quirúrgica previa.

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, la víctima se encontraba acompañada por su esposo al momento de sufrir una repentina descompensación.

A pesar de que el personal del lugar asistió a la víctima y se solicitó la presencia urgente de una ambulancia, los profesionales médicos que arribaron al establecimiento no pudieron reanimarla y constataron su fallecimiento en el lugar, informó Cadena3.

Conmoción y suspensión de actividades en PAMI

Tras confirmarse el fallecimiento de la jubilada, las autoridades de la delegación local resolvieron suspender la atención al público por el resto de la jornada, mientras personal médico y policial trabajaba en el edificio.

La atención se retomará con normalidad este miércoles

Horas después del episodio, desde la delegación informaron que las actividades administrativas y la atención al público en PAMI Río Cuarto volverán a desarrollarse normalmente a partir de este miércoles en los horarios habituales.