Los seis juveniles convocados por Scaloni para la gira pre Mundial de la Selección: cinco juegan en el país

El técnico de la Selección, Lionel Scaloni citó a cinco futbolistas del fútbol argentino y a Nicolás Capaldo para los amistosos ante Honduras e Islandia, en la antesala del Mundial 2026.
La gira pre Mundial de la Selección Argentina comenzó a tomar forma con la convocatoria de seis jóvenes futbolistas que fueron incluidos por el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Honduras e Islandia.
Aunque todavía resta la confirmación oficial de la lista definitiva, los clubes ya recibieron las notificaciones correspondientes para que los jugadores se sumen a la delegación albiceleste que afrontará los encuentros preparatorios antes de la Copa del Mundo 2026.
Entre los convocados aparecen cinco futbolistas que militan en el fútbol argentino y otro que se desempeña en el exterior. La intención del cuerpo técnico es observar alternativas ante las lesiones y ampliar las variantes de cara a la nómina final del Mundial.
Jóvenes del torneo local que tendrán su oportunidad
Uno de los nombres destacados es el de Tomás Aranda, mediocampista de Boca Juniors, quien logró consolidarse como titular en Primera División. El volante acumula dos goles y dos asistencias en 21 partidos y ya había sido elogiado públicamente por Scaloni, quien lo definió como “una linda aparición”.
También fue convocado Santiago Beltrán, arquero de River Plate, que logró quedarse con el puesto en el equipo millonario por delante de Franco Armani. Sus actuaciones en el Torneo Apertura fueron determinantes para que River llegara a la final y actualmente integra la lista ampliada de 55 futbolistas que maneja el cuerpo técnico.
Otro juvenil riverplatense citado fue Joaquín Freitas. El mediocampista ofensivo disputó 20 partidos en la temporada, convirtió tres goles y aportó dos asistencias. Su crecimiento comenzó en la Selección Sub 20 del Ascenso y ahora tendrá la posibilidad de mostrarse en la Mayor.
Apariciones que sorprendieron en el fútbol argentino
En la convocatoria también figura Ignacio Ovando, una de las revelaciones de Rosario Central. El delantero convirtió tres goles en el año, incluidos dos en la Copa Libertadores, y disputó 22 encuentros con el primer equipo, rendimiento que despertó el interés del entrenador campeón del mundo.
El caso más llamativo es el de Simón Escobar, juvenil de Vélez Sarsfield que apenas tiene 16 años. El futbolista debutó recientemente en Primera División ante Newell’s y suma solo un partido oficial, aunque sus actuaciones en la Selección Sub 17 lo posicionaron como una de las grandes promesas del fútbol argentino.
La presencia de estos jóvenes responde a la intención del cuerpo técnico de continuar con el recambio generacional sin perder competitividad. Scaloni y sus colaboradores siguen de cerca el rendimiento de futbolistas juveniles que puedan aportar alternativas en distintos sectores del campo.
El caso Capaldo y las lesiones que abrieron una puerta
Además de los jugadores del medio local, la gira contará con la presencia de Nicolás Capaldo, quien actualmente juega en el exterior y forma parte de la lista ampliada rumbo al Mundial.
El ex mediocampista de Boca ganó terreno debido a la situación física de Gonzalo Montiel y Nahuel Molina, dos futbolistas que atraviesan problemas físicos y cuya recuperación será clave para definir la nómina definitiva.
Mientras la Selección Argentina ultima detalles antes del Mundial 2026, la gira amistosa servirá no solo para ajustar cuestiones futbolísticas, sino también para evaluar a una nueva camada de jugadores que busca ganarse un lugar en la máxima cita del fútbol internacional.