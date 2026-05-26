Agmer convocó a congreso extraordinario para el viernes en Rosario del Tala

AGMER convocó al CCXII Congreso Extraordinario, tercera sesión, que se desarrollará este viernes 29 de mayo desde las 9 en Rosario del Tala, con el objetivo de definir la continuidad del plan de lucha docente en la provincia.

El encuentro se llevará a cabo en la sede sindical ubicada sobre calle Urquiza 540 y continuará con el tratamiento del orden del día iniciado en sesiones anteriores. Según informó el gremio, durante el congreso se resolverán las estrategias a seguir ante la falta de respuestas salariales y el rechazo al proyecto de reforma previsional impulsado por el gobierno entrerriano.

Sede central de Agmer en Paraná (foto Elonce)

La convocatoria se produce en medio de un escenario de creciente tensión entre el sector docente y el Ejecutivo provincial, luego de las medidas de fuerza y movilizaciones realizadas en distintos puntos de Entre Ríos.

Rechazo a la reforma previsional

Desde Agmer señalaron que el congreso será “clave” para determinar los próximos pasos del sindicato frente al avance del proyecto de reforma previsional que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio.

En ese marco, el gremio convocó además a una movilización para este miércoles 27 de mayo frente a la Casa de Gobierno, en Plaza Mansilla de Paraná, en coincidencia con la sesión de la Cámara de Senadores donde se prevé que la iniciativa tome estado parlamentario.

Rechazo a la reforma jubilatoria.-

“Para frenar el proyecto contra el pueblo entrerriano, sus trabajadores y jubilados nos movilizamos frente a Casa de Gobierno”, expresó el sindicato docente en la convocatoria difundida públicamente.

Asimismo, remarcaron que “la Ley 8732 no se toca” y cuestionaron que la reforma previsional “empobrecerá aún más” a trabajadores activos y jubilados.

Reclamo a los legisladores provinciales

El gremio también reclamó a los legisladores provinciales que rechacen el proyecto oficial. “Exigimos a nuestros senadores que estén a la altura de lo que la ciudadanía les demanda”, manifestaron desde la organización sindical.

“Nuestras jubilaciones no son de privilegio. Que paguen quienes deben pagar, no quienes trabajamos toda nuestra vida para una vejez digna”, agregaron en el comunicado difundido por Agmer.

La protesta docente se desarrollará mientras el Senado provincial analiza el ingreso formal de la iniciativa previsional, que ya generó cuestionamientos de distintos sindicatos y organizaciones sociales de Entre Ríos.