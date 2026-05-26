Milei afirmó que están en tratativas para que el Papa visite Argentina en noviembre

El presidente, Javier Milei, adelantó que el Papa León XIV podría visitar la Argentina en noviembre y aseguró que existen altas probabilidades de que el viaje finalmente se concrete. La declaración del Presidente reactivó las expectativas tanto en el Gobierno como dentro de la Iglesia católica local sobre una eventual llegada del nuevo pontífice al país.

“Es probable que el Papa León XIV venga a la Argentina en noviembre”, sostuvo Milei en declaraciones a Radio Mitre al ser consultado sobre la relación con el Vaticano y sobre la posibilidad de una visita oficial del sucesor de Francisco.

La posible llegada del Papa aparece además como un gesto político relevante para el Gobierno, que busca recomponer vínculos con distintos sectores de la Iglesia después de meses atravesados por cuestionamientos sociales y cruces públicos vinculados con el impacto del ajuste económico. En las últimas semanas, la conducción del Episcopado argentino volvió a advertir sobre el deterioro de la situación social y el avance de la pobreza sobre sectores de clase media.

Dentro de la Casa Rosada consideran que una eventual visita papal podría contribuir a bajar tensiones y abrir una etapa de mayor diálogo institucional con el Vaticano. Milei mantuvo durante los últimos meses una estrategia de acercamiento con la Iglesia luego de las fuertes críticas que había lanzado años atrás contra el papa Francisco durante la campaña presidencial.

En ese marco, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, inició el lunes una agenda oficial en el Vaticano que incluirá reuniones con autoridades de la Santa Sede, participación en seminarios sobre educación, inteligencia artificial y salud mental. Antes de viajar al exterior, la funcionaria de extrema confianza de Milei, también mantuvo un encuentro con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina.

El nuevo pontífice, León XIV, asumió la conducción de la Iglesia católica tras la muerte de Francisco y comenzó a desplegar sus primeros movimientos diplomáticos y pastorales. Aunque desde el Vaticano todavía no hubo confirmaciones oficiales sobre un viaje a la Argentina, en el Gobierno aseguran que existen conversaciones en marcha para avanzar con una visita durante el segundo semestre.

El presidente Javier Milei consideró que el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, “ha dado una opinión válida” al referirse al mensaje pronunciado durante el Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral Metropolitana. El mandatario tomó distancia de cualquier interpretación de confrontación con la Iglesia después de una homilía marcada por críticas a la polarización, llamados al diálogo y advertencias sobre el deterioro social.

Las declaraciones de Milei llegaron luego de que García Cuerva reclamara “basta de arengar la polarización” frente al propio Presidente y gran parte del Gabinete. El arzobispo también cuestionó el clima de intolerancia y pidió reconstruir acuerdos políticos y sociales en un contexto de creciente conflictividad. En la Casa Rosada buscaron evitar una escalada con la Iglesia y leyeron la respuesta presidencial como un gesto para descomprimir la tensión institucional después de semanas atravesadas por reclamos sociales y críticas eclesiásticas al impacto del ajuste económico. (Ámbito)