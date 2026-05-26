Buscan familia adoptiva para un niño de 11 años al que describieron como “alegre, colaborador y respetuoso”

El Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá lanzó una convocatoria pública nacional destinada a encontrar una familia adoptiva para un niño de 11 años que espera integrarse a un hogar donde pueda desarrollarse con afecto, contención y estabilidad.

La medida se realiza en el marco del expediente CXP Nº 20913/25, con intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes). La convocatoria está dirigida a personas o familias de cualquier punto del país interesadas en asumir el compromiso de adopción.

Actualmente, el niño reside en el Centro de Atención de la Niñez y Adolescencia “Domingo Savio”, donde, según indicaron desde el Poder Judicial, logró una buena adaptación y participa activamente de las propuestas recreativas y educativas. Además, destacaron su capacidad para generar vínculos con adultos y otros niños.

Un niño activo y con deseo de vivir en familia

El niño cursa actualmente cuarto grado del nivel primario y participa en actividades deportivas y talleres dentro de la institución. Fue descripto como “alegre, colaborador y respetuoso”, con buena predisposición para compartir actividades grupales.

Desde el juzgado señalaron que expresa su deseo de integrarse a una familia y que está dispuesto a conocer personas de cualquier provincia argentina. También indicaron que cuenta con controles médicos periódicos y realiza tratamiento psicológico para acompañar aspectos relacionados con su historia personal y situación actual.

El Poder Judicial remarcó que la adopción representa una oportunidad para garantizar el derecho de niñas, niños y adolescentes a crecer en un entorno familiar. En ese sentido, subrayaron la importancia de ampliar las posibilidades para quienes esperan ser adoptados.

Cómo postularse para la adopción

Las personas interesadas deberán completar el formulario de convocatorias públicas disponible en el sitio oficial del Poder Judicial de Corrientes.

Una vez completado, el documento deberá enviarse al correo electrónico del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de Curuzú Cuatiá:

jmenyflia-curuzu@juscorrientes.gov.ar registroadopcion@juscorrientes.gov.ar

Además, las consultas pueden realizarse de lunes a viernes, de 7 a 13, a los teléfonos 03774-423927, 15639934 y 03794-4104298.

Desde el Poder Judicial de Corrientes reiteraron su compromiso con la protección integral de niñas, niños y adolescentes y convocaron a quienes estén dispuestos a brindar un hogar y acompañamiento afectivo al niño.