Los seis hermanitos que buscaban una familia iniciaron su proceso de adopción

Los menores de entre 2 y 13 años, no querían ser separados y buscaban una familia que los adopte a todos juntos. Esta semana iniciaron su proceso de vinculación con una pareja de Buenos Aires.
La historia que conmovió al país entra en una etapa clave de definición: los seis hermanitos de Misiones que buscaban una familia que los adopte a todos juntos, ya que no querían ser separados, iniciaron el proceso de vinculación con una pareja bonaerense.
Los menores, residen en el Hogar de Niños Norberto Fernando Haase, en la localidad de Leandro N. Alem, provincia de Misiones. Fuentes ligadas al caso confirmaron que la Justicia ya se encuentra trabajando en el proceso de vinculación de los niños con una pareja de Buenos Aires, mediante videollamadas y en los próximos días se producirá el encuentro.
Este avance se produce apenas un mes después de que se lanzara la Convocatoria Pública Nacional N° 261 del Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (RUAAM). Un llamado urgente de amor y solidaridad para evitar la separación de este grupo de hermanos de entre 2 y 13 años, cuyo único y ferviente ruego era no ser distanciados.
“Es una pareja hermosa”, contaron respecto a los postulantes, quienes pasaron satisfactoriamente los primeros filtros de idoneidad y mostraron la solvencia afectiva, habitacional y de madurez necesaria para abrazar la crianza de un grupo numeroso.
Videollamadas y viaje inminente a Misiones
Actualmente, el proceso se encuentra en una etapa sumamente sensible pero satisfactoria: la vinculación virtual. A través de videollamadas periódicas acompañadas por equipos profesionales e interdisciplinarios, los niños y la pareja ya han comenzado a cruzar las primeras palabras, risas y miradas. Esta instancia permite una aproximación paulatina, respetando los tiempos emocionales de los pequeños y construyendo un puente de confianza mutua.
La gran novedad es que la distancia física está a punto de acortarse de forma definitiva. Dentro de poco, la pareja viajará a la provincia de Misiones para conocer personalmente a los seis hermanos en el hogar de Leandro N. Alem.
Este primer encuentro presencial representará un hito emocional de enorme trascendencia tanto para los niños como para los adultos. Si bien desde el juzgado y el RUAAM recuerdan que estos procesos son progresivos y requieren de cautela, las expectativas son sumamente altas y todo se está desarrollando de una manera óptima.
El pedido de la hermana mayor que cambió el destino
La historia de estos seis hermanos comenzó a escribirse con fuerza en marzo de 2024, cuando ingresaron de forma definitiva al Hogar Haase. Frente a las dificultades logísticas y estructurales que suele acarrear la adopción de grupos numerosos en Argentina, el sistema evaluó en un primer momento la posibilidad de separarlos en subgrupos para facilitar su inserción familiar.
Fue allí cuando emergió la admirable figura de la hermana mayor (13 años). Con una entereza conmovedora, le pidió expresamente a la jueza Kiczka que hiciera todo lo posible por mantenerlos juntos. A su voz se sumaron las declaraciones de sus hermanos, como Luis (9 años), quien con absoluta inocencia y determinación expresaba: “Me gustaría estar todos juntos porque ya me acostumbré… Con los seis. Cuando iríamos a nuestra familia, nos íbamos a portar bien, íbamos a hacer caso y nunca nos íbamos a separar”. (Fuente: Misiones online)