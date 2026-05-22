La oración para pedir la protección de Santa Rita, patrona de las causas urgentes

Cada 22 de mayo, miles de fieles alrededor del mundo encienden velas, llevan rosas a las iglesias y rezan a una mujer que atravesó el dolor, la violencia y la pérdida sin abandonar jamás su fe. Se trata de Santa Rita de Casia, una de las figuras más populares del santoral católico y símbolo universal de las causas imposibles.

Nacida como Margherita Lotti en 1381 en Roccaporena, una pequeña aldea cercana a Cascia, Rita vivió una existencia marcada por tragedias personales que con el tiempo se transformarían en la base de su devoción. Su historia combina elementos de drama familiar, misticismo medieval y profunda espiritualidad.

Un matrimonio difícil y una vida atravesada por la violencia

Según la tradición, Rita deseaba ingresar a un convento desde muy joven, pero sus padres arreglaron su matrimonio con Paolo Mancini, un hombre de carácter violento vinculado a conflictos políticos entre familias de la región. La Italia del siglo XV estaba atravesada por luchas entre facciones y venganzas sangrientas, y la vida cotidiana no escapaba a esa tensión.

Durante casi dos décadas, Rita soportó malos tratos y humillaciones. Sin embargo, las crónicas religiosas sostienen que logró transformar lentamente el temperamento de su esposo mediante la paciencia y la fe. El matrimonio tuvo dos hijos.

La tragedia llegó cuando Paolo fue asesinado. Sus hijos, consumidos por el deseo de venganza, juraron matar a los responsables. Rita rezó para evitar que repitieran el ciclo de violencia que dominaba la época. Poco después, ambos murieron víctimas de una enfermedad, un episodio que la tradición interpreta como una dolorosa pero providencial intervención divina.

El ingreso al convento y el milagro de las abejas

Viuda y sola, Rita intentó ingresar al monasterio agustino de Cascia, pero inicialmente fue rechazada. Algunas versiones afirman que las monjas temían involucrarse en disputas familiares derivadas del asesinato de su esposo. Finalmente fue aceptada tras reconciliar a las familias enemistadas.

Dentro del convento llevó una vida austera y contemplativa. Allí comenzaron a difundirse los relatos milagrosos que rodean su figura. Uno de los más conocidos cuenta que, siendo un bebé, unas abejas blancas revoloteaban sobre su cuna sin lastimarla. Otro episodio central de su iconografía ocurrió durante una oración ante un crucifijo: Rita habría recibido en la frente una herida semejante a una espina de la corona de Cristo, un estigma que conservó hasta su muerte.

Las rosas en pleno invierno

El milagro más difundido ocurrió poco antes de su muerte. Ya enferma, Rita pidió a una prima que visitaba su antigua casa que le llevara una rosa y dos higos del jardín familiar. Era invierno y el pedido parecía imposible. Sin embargo, la mujer encontró una rosa florecida entre la nieve.

Por eso, las rosas se transformaron en el símbolo principal de la santa. Cada 22 de mayo, en parroquias de todo el mundo, los fieles llevan rosas para ser bendecidas en ceremonias especiales.

Patrona de los casos imposibles

La devoción a Santa Rita creció con fuerza siglos después de su muerte, ocurrida en 1457. Fue canonizada por León XIII en 1900 y desde entonces se convirtió en una de las santas más queridas del catolicismo popular.

Se la invoca especialmente en situaciones desesperadas: enfermedades graves, conflictos familiares, crisis económicas o problemas considerados “sin solución”. Su figura ocupa un lugar similar al de San Judas Tadeo en otras tradiciones devocionales.

En Argentina, la celebración convoca cada año a miles de personas. Iglesias de distintas provincias organizan procesiones y novenas multitudinarias. En muchas comunidades, la fe en Santa Rita se transmite de generación en generación como un legado familiar.

La oración a Santa Rita

Gloriosa Santa Rita de Casia,

abogada de los imposibles

y refugio en las horas desesperadas,

a ti acudo lleno de confianza.

Tú que supiste ser

esposa ejemplar en medio del conflicto,

madre amorosa en el dolor,

viuda resignada en la pérdida

y religiosa fiel hasta el final,

comprendes todas las situaciones humanas.

Intercede por mí en esta necesidad:

[menciona la petición].

Obtén de Jesús lo que parece imposible,

como obtuviste la espina de su corona

y el milagro del rosal que floreció en invierno.

Haz que mi corazón acepte con fe

la voluntad de Dios,

y que mi vida, como la tuya,

sea testimonio de paciencia y caridad.

Santa Rita, ruega por nosotros.

Amén.