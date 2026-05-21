Celebrarán a Santa Rita este viernes con misas, bendición de reliquias y procesión en la Catedral

Este viernes 22 de mayo se celebrará a Santa Rita con una cargada agenda litúrgica

Santa Rita vuelve a ser el eje de una de las celebraciones religiosas más convocantes de la ciudad, con epicentro en la Catedral Metropolitana de Paraná, donde se desarrollará una intensa agenda litúrgica este 22 de mayo.

En la víspera de la festividad de Santa Rita de Casia, la feligresía ya comenzó a acercarse al templo para participar de las actividades organizadas por la parroquia, en una tradición que se renueva año tras año.

El párroco, Fabián Minigutti, destacó ante Elonce la importancia de la jornada: “Para nosotros es una gran gran alegría poder estar compartiendo este momento en este marco de lo que será el 22 día de Santa Rita”.

Padre Fabián Minigutti

Horarios y celebraciones centrales

La jornada comenzará con una misa especial a las 10 de la mañana, uno de los momentos más esperados por los fieles. “Tendremos misa a las 10 de la mañana con la bendición de las reliquias mayores de Santa Rita”, explicó el sacerdote.

Estas reliquias poseen un profundo valor simbólico para la comunidad. “Es una gracia y una bendición muy grande”, afirmó Minigutti, quien además detalló que fueron halladas en la propia catedral.

Por la tarde, la actividad continuará con otra celebración central. “A las 19 horas vamos a tener la misa en honor a Santa Rita”, señaló, agregando que luego se realizará una procesión dentro del templo.

El significado de Santa Rita y sus milagros

La figura de Santa Rita convoca a creyentes por su historia vinculada al sufrimiento y al milagro. El sacerdote recordó uno de los aspectos más representativos de su vida: “Toda la vida de Santa Rita fue una vida de familia, de amor, de perdón”.

También hizo referencia a uno de los episodios más conocidos de la santa: “Cuando era religiosa le pidió al Señor compartir su sufrimiento y el Señor le regaló una espina de la corona que estaba en su frente. Cuando él murió despedía olor a rosas”.

Esa cuestión religiosa está vinculada a otro hecho milagroso: “Cuando estaba postrada le pidió a su prima que de su huerta le trajera una rosa y dos higos, en pleno invierno”, relató, destacando el significado espiritual de ese episodio. "Por eso se vincula a Santa Rita con las rosas, que es la gracia", explicó el sacerdote.

Solidaridad y compromiso social

Además del aspecto religioso, la celebración incorpora un fuerte componente solidario. Durante estos días, se reciben donaciones destinadas al Hospital Materno Infantil San Roque.

"Es un lindo acto de generosidad de ayudar a los más pequeños”, expresó Minigutti, en relación a la campaña de recolección de pañales impulsada por el voluntariado. La iniciativa busca acompañar a familias en situación vulnerable, conectando la fe con acciones concretas. “Es una manera también de acercar ese sufrimiento con un consuelo”, sostuvo.

Una tradición que renueva la fe

La celebración de Santa Rita Paraná se consolida como una de las más significativas del calendario religioso local, convocando a personas de distintas edades y comunidades.

En ese marco, el sacerdote brindó una bendición especial para los fieles: “Que por su intercesión descienda la paz, el amor, la alegría sobre todos y cada uno”.