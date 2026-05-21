Juan Martín Caraballo presentará su libro “Mis primeras piezas litoraleñas”

El músico y compositor gualeyo Juan Martín Caraballo presentará este viernes a las 21 horas su libro “Mis primeras piezas litoraleñas” en el Auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música y Arte Escénico Constancio Carminio, con entrada gratuita y la participación de músicos invitados.

El propio Caraballo anticipó ante Elonce el clima del evento: “Va a ser una noche a mucha guitarra”, invitando al público a participar de una experiencia cultural abierta.

El cierre de la jornada tendrá un significado especial para el artista, ya que se trata de su primera obra solista. “Es como mi ópera prima, el primer trabajo solista”, afirmó, destacando la carga emotiva del proyecto.

Caraballo mencionó que la institución nuclea a guitarristas argentinos y extranjeros que llegan a estudiar. “Es un gusto traer este libro acá, es nacido en este ámbito donde he crecido y me sigo formando”, destacó.

Una obra pensada para enseñar y difundir

“Mis primeras piezas litoraleñas” no solo apunta a músicos experimentados, sino también a quienes dan sus primeros pasos en la guitarra. “El libro está pensado para la docencia”, explicó Caraballo.

La intención pedagógica es clara: acercar géneros tradicionales a estudiantes desde etapas tempranas. “Son piezas sencillas y la idea es que se puedan usar para dar clases”, señaló.

Además, detalló el enfoque musical de la obra: “La idea es que alguien que está estudiando guitarra, ya en los primeros años pueda tocar un chamamé, una chamarrita, una milonga”.

“Se conjuga la guitarra, la música del litoral y la docencia, que realmente me apasionan”, destacó Caraballo.

El legado de los grandes referentes

El trabajo también dialoga con la historia de la guitarra en Argentina. Caraballo retoma influencias clave como Eduardo Falú y Atahualpa Yupanqui, referentes fundamentales del folklore.

Sin embargo, puso especial énfasis en el desarrollo de la guitarra en la región. “El litoral tal vez se tardó un poquito más en dar sus exponentes, pero los dio, por supuesto”, afirmó.

Entre esos nombres destacó figuras locales: “Acá en Paraná tenemos grandes referentes como el zurdo Martínez, Walter Einz, Víctor Velázquez, Carlos Santa María, Julio López”, resaltando la riqueza musical de Entre Ríos.

“Entre Ríos tiene mucha guitarra”, reconoció en relación al conocimiento y relevancia cultural y musical.

Identidad regional y diversidad musical

Uno de los ejes centrales del libro guitarra litoraleña es la identidad cultural. Caraballo subrayó las particularidades de la región en comparación con otras provincias: “Corrientes ha dado o tiene mucho más acordeonista y Entre Ríos resalta un poco por su presencia de la guitarra”.

En ese sentido, valoró el intercambio cultural dentro del litoral: “Andando uno también va conociendo y va aprendiendo a valorar lo de uno”.

La obra reúne distintos géneros representativos, aunque el autor evita jerarquizarlos: “Es muy difícil la respuesta, son géneros a través del cual uno se expresa”. Para resumir la idea del libro, Caraballo referenció que se trata de “poner a consideración un pequeño cuerpo de piezas que son composiciones mías”.