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El CGE fortalece la vinculación entre las escuelas de la modalidad técnico profesional y el mundo laboral

La propuesta está destinada a estudiantes de 7º año, quienes ponen en práctica las capacidades y conocimientos adquiridos durante su formación técnica, enfrentando situaciones reales vinculadas al ámbito laboral y profesional.

20 de Mayo de 2026
Escuelas de la modalidad técnico profesional y el mundo laboral.
Escuelas de la modalidad técnico profesional y el mundo laboral. Foto: (GPER).

La propuesta está destinada a estudiantes de 7º año, quienes ponen en práctica las capacidades y conocimientos adquiridos durante su formación técnica, enfrentando situaciones reales vinculadas al ámbito laboral y profesional.

En el marco del Programa Escuelas y Comunidad que impulsa el Consejo General de Educación para fortalecer la vinculación entre la educación y el trabajo, la Escuela de Educación Técnica Nº 3 Doctor Miguel Ángel Marsiglia inició un nuevo año de pasantías para sus estudiantes en empresas locales de la familia automotriz.

 

La propuesta está destinada a estudiantes de 7º año, quienes ponen en práctica las capacidades y conocimientos adquiridos durante su formación técnica, enfrentando situaciones reales vinculadas al ámbito laboral y profesional.

 

En esa línea, dos estudiantes iniciaron una nueva etapa a través del programa Puente al Trabajo, incorporándose al servicio oficial de las marcas Volkswagen y Fiat. La experiencia les permite fortalecer su formación y avanzar en el desarrollo de competencias específicas vinculadas a la carrera de Técnico en Automotores.

 

El jefe de Taller de la institución, Jorge Isgleas, destacó que estas instancias "son el fruto del trabajo coordinado del equipo directivo de la escuela y permiten desarrollar prácticas muy significativas para nuestros estudiantes del secundario técnico".

 

Asimismo, remarcó que "los estudiantes pueden poner en práctica lo aprendido a lo largo de la carrera, egresando con herramientas concretas para una salida laboral, además de contar con una sólida base para continuar estudios universitarios".

 

Se debe destacar que la institución realiza estas vinculaciones desde el año 2023, que todos los otros estudiantes y ahora técnicos que participaron de las mismas y lo quisieron, se encuentra incorporados de manera efectiva en las empresas. "Nos enorgullece escuchar a los actores del sector resaltar la calidad en la formación humana y técnica de nuestros estudiantes", remarcó Isgleas.

Temas:

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