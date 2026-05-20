Bragantino sorprende a River y le gana 1-0 en el Monumental por la Copa Sudamericana

River no quiere dar otro paso en falso y busca una victoria que le permita encaminar su clasificación en la Copa Sudamericana. Seguí las incidencias del encuentro.
River busca sellar su boleto a octavos de final de la Copa Sudamericana este miércoles por la noche en el estadio Monumental frente a RB Bragantino, de Brasil, en el marco de la quinta fecha de la fase de grupos.
Seguí las incidencias
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
37 MINUTOS: ¡SALAS ACARICIÓ EL EMPATE!
Facundo González lanzó un centro desde el lado izquierdo de la cancha que finalizó en un testazo desviado del ex Racing en el área chica.
34 MINUTOS: ¡GOL DE BRAGANTINO!
Alix Vinicius De Souza aprovechó un centro de Isidro Pitta para estampar el 1-0 con un cabezazo en el área chica.
34 MINUTOS: ¡GOL DE BRAGANTINO!
29 minutos: Subiabre estuvo cerca del primer gol
El atacante de River Plate llegó en posición de centrodelantero al área y buscó capitalizar un centro con un cabezazo que se marchó por encima del travesaño.
18 minutos: todavía no se armó el partido
River Plate y Bragantino se reparten la pelota en la mitad de cancha y ninguno de los dos tienen profundidad en las áreas.
8 minutos: Juanfer Quintero buscó sorprender desde atrás de mitad de cancha
El colombiano vio adelantado a Cleiton y ensayó un disparo que se fue muy desviado.
¡COMENZÓ EL PARTIDO!
Formaciones confirmadas
River Plate: Franco Armani; Ulises Giménez, Paulo Díaz, Germán Pezzella, Facundo González; Kevin Castaño, Giuliano Galoppo; Maximiliano Meza, Juanfer Quintero, Ian Subiabre; y Maximiliano Salas. DT. Eduardo Coudet.
RB Bragantino: Cleiton Schwengber; Agustín Sant’Anna, Vinicius De Souza, Pedro Henrique, Juninho Capixaba; Gabriel Girotto, Ramires; José Herrera, Lucas Barbosa, Henry Mosquera; e Isidro Pitta. DT: Vagner Carmo.