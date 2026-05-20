Polémica en Boca-Cruzeiro: los audios del VAR que hablan de “posición antinatural” y las dudas

En un final cargado de polémica, Boca Juniors igualó 1-1 con Cruzeiro en La Bombonera y ahora deberá ganar en la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores frente a Universidad Católica para avanzar a los octavos de final de la competencia. Justamente, en los minutos finales del partido, dos decisiones del árbitro Jesús Valenzuela fueron determinantes para el resultado final.

“Posición antinatural”

El día después del encuentro, Conmebol publicó los audios del VAR sobre esas dos jugadas que provocaron el enojo de los fanáticos del Xeneize. La primera tiene que ver con el gol anulado a Miguel Merentiel por una mano de Milton Delgado en la acción previa que era el 2-1 para el equipo de Claudio Úbeda. “Un atacante de casaca azul bloquea el balón con el brazo, el cual se encontraba en una posición antinatural y ocupando un espacio, configurándose así una infracción por mano sancionable”, indica el relato.

Partido complicado afrontaron los árbitros venezolanos que estuvieron en el Boca - Cruzeiro. Una de las jugadas más cuestionadas fue un gol anulado a los locales que, finalmente, fue correcto. Los audios del VAR entre Ángel Arteaga y Jesús Valenzuela. pic.twitter.com/tNPVoQbjdS — 🅰️lex Yánez (@AlexYanezFC) May 20, 2026

“Posición natural”

En relación a la otra jugada que reclamó todo el plantel y cuerpo técnico de Boca, esta se dio dos minutos después del tanto anulado y fue una mano en el área de Lucas Romero, el volante argentino que es capitán del equipo brasileño. “El balón pega en el brazo, que se encontraba en una posición natural como consecuencia de una posición natural como consecuencia de su movimiento corporal y justificable para la acción que realizaba”, dice el relato del audio que dio a conocer la Confederación Sudamericana de Fútbol a través de su canal.

“Quiere quitar su brazo”, repite Arteaga en el diálogo entre los integrantes del VAR y mientras el réferi Valenzuela sigue el juego. “Rebota, posición natural, además quiere quitar su brazo”, reitera el encargado en la sala de los árbitros elegidos por Conmebol.

[DEPORTES] "Posición natural y quiere quitar su brazo": la CONMEBOL compartió el audio del VAR sobre el polémico final entre Boca y Cruzeiro. https://t.co/tXafy1dwl5 pic.twitter.com/ggs2ZvpECe — ElCanciller.com (@elcancillercom) May 20, 2026

Explicación que no convenció

Una vez que se terminó el partido, la mayoría de los futbolistas de Boca se fueron junto al árbitro para reclamarle estas dos jugadas que le negaron el triunfo al equipo de Úbeda, publicó Infobae. El entrenador también fue otro de los que se puso cara a cara con Valenzuela para hablarle de lo sucedido en la definición del encuentro.

El venezolano, al verse rodeado, alegó que fue “natural”. Fue allí que explotó Leandro Paredes. “¿Qué natural? ¿De qué estás hablando? Estás boludeando, andá a verla. Es una vergüenza lo que hiciste", bramó el campeón del mundo con Argentina, cara a cara con Valenzuela. El arbitraje estuvo cargado de polémicas. La secuencia del epílogo fue la cuarta en un cotejo con discusiones varias.

Críticas de Boca por el arbitraje

Una vez que el árbitro decretó el final, el capitán del Xeneize dio su mirada luego de lo que fueron las polémicas. “Fuimos superiores, la vara no es la misma para los dos lados, lo vivimos en Brasil. Esa es la más clara de todas (la última) es muy raro que ni siquiera la vaya a ver, después podés decir si es intencional o no. No es la primera vez que pasa, en Cruzeiro nos echaron a Bareiro cuando ni siquiera fue falta. Hay que pensar en el partido que viene, y si lo hacemos de la mejor manera, clasificaremos”.

Úbeda también apuntó contra la actuación del juez y el VAR. “La postura que tuvo el árbitro fue totalmente perjudicial hacia nosotros, más que nada en la última jugada, que no debería haber terminado el partido como lo terminó”, disparó Sifón en conferencia de prensa.

“El árbitro no tiene dónde agarrarse, con total respeto hacia la terna arbitral y el VAR. Cuando hay situaciones tan claras como la de ese penal tenemos que decirlas”, afirmó el DT, quien además pidió que exista “premio y castigo” para los árbitros, al igual que ocurre con los jugadores y entrenadores.

A una fecha del final de la fase de grupos, y a la espera del duelo entre Católica y Barcelona de Ecuador, que jugará este jueves a las 21:30 en Santiago, Boca tendrá que ganarle a los chilenos el jueves 28 para avanzar de ronda al menos como segundo de la zona.