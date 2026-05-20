Recolectaron medicamentos vencidos para un descarte seguro: “Paraná está siendo pionera”

REDACCIÓN ELONCE
La Municipalidad de Paraná y el Colegio de Farmacéuticos realizaron una nueva campaña de recepción de medicamentos vencidos. La iniciativa buscó evitar la contaminación y promover el descarte seguro de residuos peligrosos, supo Elonce.
La Municipalidad de Paraná y el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos llevaron adelante este miércoles una nueva campaña de recolección de medicamentos domiciliarios vencidos en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de promover el descarte seguro y evitar daños ambientales y sanitarios.
La actividad se desarrolló en la peatonal San Martín, la Plaza San Miguel y en los seis centros de salud municipales, donde vecinos se acercaron para entregar medicamentos en desuso o vencidos.
La secretaria municipal de Salud, Claudia Enrique, destacó a Elonce la participación de la comunidad y remarcó que la propuesta forma parte de una política pública impulsada por la gestión local.
“Paraná está siendo pionera”
“Se está acercando mucha gente trayendo medicamentos vencidos”, expresó Enrique al ponderar que la propuesta "tiene que ser una política desde los municipios".
La funcionaria indicó que se trata de la cuarta campaña que se realiza en la capital entrerriana y adelantó que buscarán concretar al menos dos jornadas similares por año. “Creemos que Paraná en esto está siendo pionera”, afirmó.
Además, explicó que quienes no hayan podido acercarse durante la jornada podrán entregar los medicamentos en los centros de salud municipales o guardarlos hasta la próxima convocatoria.
Riesgos para el ambiente y la salud
Por su parte, la farmacéutica Roxana Firenstein, coordinadora de Asuntos Profesionales del Colegio de Farmacéuticos, resaltó la importancia de no desechar medicamentos en la basura común, el inodoro o mediante la quema.
“Son acciones que contaminan el ambiente y generan un problema sanitario”, advirtió.
Asimismo, explicó que los medicamentos vencidos son considerados residuos peligrosos y deben recibir un tratamiento especial. “La disposición final únicamente puede realizarse a través de hornos pirolíticos operados por empresas especializadas”, señaló.
Buena respuesta de los vecinos
Desde la organización valoraron la participación ciudadana y señalaron que muchas personas ya incorporaron hábitos de recolección en edificios y barrios para acercar los medicamentos vencidos en conjunto.
“Cada vez hay más gente interiorizada en el tema y eso también implica educar a la población”, sostuvo Firenstein.
Finalmente, anticiparon que la próxima semana se desarrollará una campaña similar en el departamento Colón, con actividades previstas en Colón, San José y Villa Elisa.