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Bagnat encabeza charlas informativas sobre la reforma previsional en localidades entrerrianas

"El objetivo es estar mano a mano con todos los que quieran asistir, explicar las medidas y escuchar las inquietudes que existan", señaló el funcionario provincial.

20 de Mayo de 2026
Se debate la reforma previsional en Entre Ríos
Se debate la reforma previsional en Entre Ríos Foto: Gobierno de Entre Ríos

"El objetivo es estar mano a mano con todos los que quieran asistir, explicar las medidas y escuchar las inquietudes que existan", señaló el funcionario provincial.

En el marco del proyecto de reforma del sistema previsional que impulsa el gobierno provincial, el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, encabezó encuentros informativos con distintos sectores de la sociedad en localidades entrerrianas.

 

"El objetivo es estar mano a mano con todos los que quieran asistir, explicar las medidas y escuchar las inquietudes que existan", señaló el funcionario provincial.

 

Bagnat precisó que durante las recorridas también se mantiene diálogo con los gremios que se manifiestan respecto al proyecto. "Siempre hay una etapa previa con los gremios, donde recibimos con mucho respeto los petitorios o propuestas que tengan, damos las explicaciones que exijan y se los invita a participar", indicó.

La agenda de reuniones comenzó en Rosario del Tala, además de encuentros en Victoria y Gualeguaychú; e Islas del Ibicuy. Las próximas jornadas tendrán lugar el jueves en Diamante y el viernes en Nogoyá.

 

El titular de la Caja remarcó que en cada una de las instancias lo que se busca es "explicar los temas principales y adelantar específicamente cómo van a afectar o no las medidas que es necesario tomar".

Asimismo, Bagnat destacó la importancia de mantener un contacto directo con la ciudadanía y los distintos actores involucrados en el debate. "Creo que es muy importante que el presidente de la Caja esté visitando las ciudades para dialogar y explicar", concluyó.

Temas:

reforma previsional sistema previsional Caja de Jubilaciones
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