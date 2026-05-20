“Evitamos que terminen en la basura”: realizaron una campaña para recolectar medicamentos vencidos

Una nueva campaña de recolección de medicamentos vencidos se llevó adelante este miércoles en Paraná con el objetivo de evitar la contaminación ambiental y promover una correcta disposición de residuos farmacéuticos domiciliarios.

La actividad fue organizada de manera conjunta por la Municipalidad de Paraná y el Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, y tuvo puestos de recepción en la peatonal San Martín, plaza San Miguel y distintos centros de salud municipales.

Durante la jornada, vecinos acercaron comprimidos, jarabes, cremas y otros productos vencidos que serán eliminados bajo protocolos especiales para residuos peligrosos.

Cómo se desarrolló la campaña

Uno de los principales puntos de recepción funcionó en la peatonal San Martín, frente al Instituto del Seguro, donde autoridades municipales y representantes del Colegio de Farmacéuticos destacaron la participación de la comunidad.

La secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique, explicó que esta iniciativa forma parte de una política que el municipio viene sosteniendo en los últimos años.

“Creemos que esto es algo que tiene que ser desde los municipios. Esta es la cuarta campaña que hacemos porque es una política de Estado”, sostuvo.

Además, remarcó que los vecinos también pudieron acercar los medicamentos vencidos a los seis centros de salud municipales habilitados para la jornada.

La funcionaria adelantó además que el objetivo es realizar al menos dos campañas de este tipo cada año.

El riesgo ambiental de los medicamentos vencidos

Desde el Colegio de Farmacéuticos señalaron la importancia de evitar que este tipo de productos sean descartados junto a los residuos comunes o a través de cañerías.

La farmacéutica Roxana Firenstein, coordinadora de asuntos profesionales del Colegio de Farmacéuticos, explicó que los medicamentos vencidos requieren un tratamiento específico para evitar daños ambientales y sanitarios.

Claudia Enrique y Roxana Firenstein.

“Evitar que los tiren a la basura o al inodoro es fundamental porque generan contaminación y un problema sanitario”, indicó.

Además, explicó que este tipo de residuos son considerados peligrosos y que su disposición final debe realizarse mediante hornos pirolíticos operados por empresas especializadas.

Participación de los vecinos

Durante la actividad, desde la organización destacaron la cantidad de personas que se acercaron a entregar productos vencidos y el creciente interés de la comunidad sobre el tema.

Según comentaron, muchos vecinos llegaron con bolsas completas de medicamentos recolectados en edificios, barrios y hogares familiares.

“Cada vez hay más gente interiorizada en el tema”, señaló Firenstein, quien además remarcó el valor educativo de este tipo de campañas.

La iniciativa continuará próximamente en otras localidades entrerrianas. Según adelantaron desde el Colegio de Farmacéuticos, la próxima semana habrá nuevas jornadas de recolección en Colón, San José y Villa Elisa.