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Espectáculos Celebraciones patrias

Una banda de música entrerriana participará de los festejos oficiales del 25 de Mayo en Buenos Aires

El grupo Litoral Mitá fue confirmado dentro de la programación artística que se desarrollará en la explanada del Palacio Libertad durante la jornada patria organizada en la Capital Federal.

20 de Mayo de 2026
Litoral Mitá.
Litoral Mitá.

El grupo Litoral Mitá fue confirmado dentro de la programación artística que se desarrollará en la explanada del Palacio Libertad durante la jornada patria organizada en la Capital Federal.

Una banda de música entrerriana formará parte de los festejos oficiales por el 25 de Mayo que se llevarán adelante en la ciudad de Buenos Aires. Se trata de Litoral Mitá, agrupación que fue incluida dentro de la programación artística prevista para las celebraciones patrias en la explanada del Palacio Libertad.

 

El evento se desarrollará el próximo lunes 25 de mayo entre las 12 y las 20 horas y contará con entrada libre y gratuita.

 

La participación del grupo entrerriano se dará en el marco de una jornada cultural que reunirá distintas propuestas musicales y actividades vinculadas a la conmemoración de una nueva fecha patria.

 

 

La presencia de Litoral Mitá en Buenos Aires

 

La banda de música entrerriana llegará nuevamente a la Capital Federal después de un período de crecimiento artístico marcado por presentaciones en festivales y escenarios de la región litoral.

 

Desde la organización confirmaron que Litoral Mitá integrará el cronograma oficial de espectáculos junto a otros artistas y agrupaciones musicales que participarán de la celebración.

 

 

El grupo presentará un repertorio ligado a la música folklórica y a la identidad cultural del litoral argentino, una propuesta que en los últimos años le permitió ganar presencia dentro de distintos circuitos regionales.

 

La actuación tendrá lugar en la explanada del Palacio Libertad, uno de los espacios elegidos para desarrollar actividades culturales durante el 25 de Mayo.

 

Cómo será la jornada patria

 

Además de la actuación de la banda de música entrerriana, la programación incluirá la presentación de la Fanfarria Militar “Alto Perú”, perteneciente al Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.

 

 

La propuesta oficial apunta a convocar a familias, turistas y vecinos que se encuentren en Buenos Aires durante el feriado nacional.

Temas:

banda entrerriana 25 de Mayo Litoral Mitá
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