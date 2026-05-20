“Voy a cumplir un sueño”: Migue Granados será parte de Toy Story 5

Migue Granados anunció que será parte de Toy Story 5 y compartió públicamente la emoción que le generó haber sido convocado para participar de una de las franquicias animadas más populares del cine.

La noticia fue confirmada por el propio conductor durante su programa de streaming Sería increíble, emitido por Olga, donde contó que realizará la voz de un personaje en la versión latinoamericana de la nueva película de Pixar.

“Anoche me llegó un mail confirmándome que quedé en Toy Story 5 para hacer la voz de un personaje. Y no lo puedo creer”, expresó Migue Granados al aire.

El personaje que interpretará

Según relató el conductor, su participación será breve, aunque reconoció que se trata de uno de los proyectos más importantes y emotivos de su carrera.

El personaje se llama Doctor Locuaz, conocido en la versión original como Dr. Nutcase, y aparece como un maní disfrazado de luchador mexicano dentro de la película.

Durante el programa, Migue Granados explicó que debió realizar la grabación en español neutro y respetar las indicaciones del equipo internacional de Pixar.

“Tuve que escuchar la voz original para respetar la intención de Pixar. Yo no hice mi voz”, contó.

Además, señaló que el proceso de selección incluyó pruebas coordinadas desde Buenos Aires con especialistas vinculados al estudio cinematográfico.

Solo compartir esta noticia que me tiene más que feliz. Más aún teniendo hijos 🥹 Después de romper las bolas con Toy Story toda la vida, participaré de la 5. Estoy enloquecido que queres que te diga 😳🫣🥰 pic.twitter.com/cOXheHwior — Miguel Granados (@miguegranados) May 19, 2026

La emoción de un fanático de Toy Story

El conductor aseguró que la experiencia tiene un valor especial porque es fanático de la saga desde la infancia y porque podrá compartir la película con su hija Bernarda.

“Obviamente me enloquece mucho más porque lo va a ver Beby”, afirmó Migue Granados en referencia a su hija de 10 años.

En redes sociales, el humorista también expresó su felicidad después de recibir la confirmación oficial. “¿Estoy soñando o qué? Voy a participar de Toy Story 5”, escribió junto a una imagen de su personaje. Además, agregó: “Valió la pena atravesar 30 años de mi vida siendo el fan más intenso que conozco”.

El vínculo con Pixar

Semanas atrás, Migue Granados había visitado los estudios de Pixar en Estados Unidos junto al equipo de Olga y allí tuvo contacto con responsables de la franquicia.

Durante ese recorrido mostró incluso tatuajes relacionados con Toy Story y contó detalles de su fanatismo por los personajes de Woody y Buzz Lightyear.

Según explicó, Doctor Locuaz tendrá una pequeña escena vinculada directamente con Woody, personaje cuya voz original sigue siendo interpretada por Tom Hanks.

El estreno de Toy Story 5 está previsto para el próximo 17 de junio y marcará el regreso de una de las sagas más exitosas de Pixar después de varios años.